Senat podjął decyzję w sprawie programu SAFE. Za ustawą zagłosowało 61 senatorów, przeciw było 26. Oznacza to, że izba wyższa przyjęła projekt wraz z poprawkami. Co dalej?
Dziś przed południem Senat wznowił obrady, podczas których głosowano m.in. nad ustawą wdrażającą program SAFE (ang. Security Action for Europe) Unijny projekt przewiduje udzielenie Polsce nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości 43,7 mld euro. Środki te mają zostać przeznaczone na wzmocnienie zdolności obronnych kraju.
Senat mówi "tak" programowi SAFE
Mimo pewnych podziałów w głosowaniu Senat przyjął projekt z poprawkami, które zostały przygotowane przez koalicję rządzącą. Wśród nich jest m.in. zapis mówiący o tym, że wydatki związane z kredytem na SAFE (który ma być rozłożony na kilkadziesiąt lat) nie zostaną wliczone do minimalnego limitu wydatków, jakie przewiduje się na obronność kraju. W tym celu ma być ustanowiona rezerwa w budżecie państwa.
Kolejna poprawka do pierwotnego projektu wprowadza ważny zapis o obowiązkowej kontroli zarówno antykorupcyjnej, jak i kontrwywiadowczej. Środki przyznane w ramach programu SAFE i ich wykorzystywanie mają być prześwietlane przez takie służby jak ABW, CBA czy SKW.
Senat nie zaakceptował jednak wszystkich postulowanych poprawek.
Zobacz także
Propozycje PiS odrzucone - co dalej z SAFE?
Nie wszyscy będą zadowoleni z obecnego kształtu projektu ustawy. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli wprowadzić w nim pewne zmiany, które miałyby chronić kraj przed ewentualnym szantażem politycznym w razie sporów na linii Polska-UE.
Nic z tego jednak nie wyszło, a projekt po wprowadzeniu częściowych poprawek wróci do Sejmu. Posłowie będą mogli w drodze głosowania przyjąć lub odrzucić poprawki zwykłą większością głosów. Gdy projekt przejdzie przez Sejm, ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego, który może ją podpisać lub zawetować.
Nie wiadomo, co zrobi prezydent RP, który najwyraźniej wciąż waha się w tej sprawie. Spłata pożyczki z programu SAFE ma trwać 45 lat, ale pierwsza rata ma zostać przelana dopiero 10 lat po otrzymaniu środków. Gdyby zostały one wypłacone w tym roku, pierwszą ratę spłacilibyśmy w 2036, a ostatnią – w 2081 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3%.