Polski żołnierz w mundurze trzymający karabin maszynowy

Senat podjął decyzję w sprawie programu SAFE. Za ustawą zagłosowało 61 senatorów, przeciw było 26. Oznacza to, że izba wyższa przyjęła projekt wraz z poprawkami. Co dalej?

Dziś przed południem Senat wznowił obrady, podczas których głosowano m.in. nad ustawą wdrażającą program SAFE (ang. Security Action for Europe) Unijny projekt przewiduje udzielenie Polsce nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości 43,7 mld euro. Środki te mają zostać przeznaczone na wzmocnienie zdolności obronnych kraju.

Senat mówi "tak" programowi SAFE

Mimo pewnych podziałów w głosowaniu Senat przyjął projekt z poprawkami, które zostały przygotowane przez koalicję rządzącą. Wśród nich jest m.in. zapis mówiący o tym, że wydatki związane z kredytem na SAFE (który ma być rozłożony na kilkadziesiąt lat) nie zostaną wliczone do minimalnego limitu wydatków, jakie przewiduje się na obronność kraju. W tym celu ma być ustanowiona rezerwa w budżecie państwa.

Kolejna poprawka do pierwotnego projektu wprowadza ważny zapis o obowiązkowej kontroli zarówno antykorupcyjnej, jak i kontrwywiadowczej. Środki przyznane w ramach programu SAFE i ich wykorzystywanie mają być prześwietlane przez takie służby jak ABW, CBA czy SKW.

Senat nie zaakceptował jednak wszystkich postulowanych poprawek.

Propozycje PiS odrzucone - co dalej z SAFE?

Nie wszyscy będą zadowoleni z obecnego kształtu projektu ustawy. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli wprowadzić w nim pewne zmiany, które miałyby chronić kraj przed ewentualnym szantażem politycznym w razie sporów na linii Polska-UE.

Nic z tego jednak nie wyszło, a projekt po wprowadzeniu częściowych poprawek wróci do Sejmu. Posłowie będą mogli w drodze głosowania przyjąć lub odrzucić poprawki zwykłą większością głosów. Gdy projekt przejdzie przez Sejm, ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego, który może ją podpisać lub zawetować.