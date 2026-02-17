Niezadowolony Jarosław Kaczyński po przyznaniu Polsce pożyczki w ramach programu SAFE Shutterstock.com

Państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły we wtorek decyzję zatwierdzając plan inwestycyjny Polski w ramach programu obronnego SAFE. Otwiera to drogę do wypłaty ogromnych środków na modernizację polskich sił zbrojnych i przemysłu obronnego. W sumie Polska otrzyma 43,7 mld euro w formie pożyczki.

Polska nie jest jedynym krajem, któremu zatwierdzono plan inwestycyjny w ramach programu SAFE (ang. Security Action for Europe). W gronie zainteresowanych znalazły się Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Słowacja oraz Włochy. Kilka dni wcześniej, dokładnie 11 lutego, program SAFE objął Belgię, Bułgarię, Cypr, Danię, Hiszpanię, Chorwację, Portugalię oraz Rumunię. Łącznie w SAFE bierze udział 19 państw członkowskich, a na zielone światło czekają jeszcze Czechy, Francja i Węgry.

Kolejnym krokiem będzie zawarcie umów między Polską a Komisją Europejską – pożyczkowej oraz inwestycyjnej. Następnie zostanie wypłacona zaliczka dla Polski w wysokości 6,6 mld euro, co może mieć miejsce już w połowie marca, kiedy wypada pierwsza rocznica ustanowienia programu SAFE.

Ogromne środki z SAFE dla Polski

W założeniach programu SAFE przewidziano w sumie pulę 150 mld euro, które mają być przeznaczone finansowanie zakupów nowoczesnego sprzętu wojskowego. W tym w dużej mierze (min. 65 proc. komponentów) produkowanego przez europejskie koncerny zbrojeniowe.

Celem tego mechanizmu jest nie tylko przyspieszenie modernizacji armii państw członkowskich, ale także wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i stopniowe ograniczenie zależności Europy od dostaw uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

Według założeń Polska ma otrzymać zdecydowanie najwięcej z tej puli, bo 47,3 mld, a więc około 31,5% z całego programu SAFE. Dla porównania kolejne kraje (Rumunia, Francja i Węgry) mają dostać po niespełna 17 mld euro w formie nisko oprocentowanej pożyczki.

Koalicja się cieszy, PiS wręcz przeciwnie

Informacja o zatwierdzeniu planu SAFE dla naszego kraju z pewnością ucieszyła rządzącą koalicję, ale niekoniecznie opozycję. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, mocno krytykuje program SAFE.

W polskim sejmie trwają właśnie prace legislacyjne w sprawie ustawy wdrażającej unijny SAFE. Kilka dni temu odrzucono postulowane przez PiS poprawki. Politycy tej formacji są zgodni: program SAFE może stanowić zagrożenie dla naszego kraju i być wykorzystywany przez Niemcy jako narzędzie polityczne. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować powstającą w Sejmie ustawę o wdrożeniu środków z programu SAFE.

