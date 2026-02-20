Znak F-24 (żółta tablica po lewej) oficjalnie trafił do przepisów drogowych. Co jeszcze się zmienia? Fot. GDDKiA

Na polskich drogach zaczęły obowiązywać nowe znaki. Część z nich kierowcy mogli już spotkać w czasie swoich podróży, ale dopiero teraz zyskały one pełnoprawny, urzędowy status. Wśród zmian pojawił się też zupełnie nowy, tajemniczy symbol, który może wprowadzić niezłe zamieszanie, choć ma ułatwiać życie.

REKLAMA

Nawet doświadczeni mistrzowie kierownicy miewają problemy ze starymi znakami, a teraz dochodzą kolejne. To efekt nowelizacji przepisów, którą wprowadziło Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2026 r. Nowe regulacje zaczęły w pełni obowiązywać od wczoraj, czyli 19 lutego.

Znak F-23 czyli środkowy pas wielofunkcyjny

Największą i najbardziej rewolucyjną nowością jest pojawienie się znaku F-23. To rozwiązanie ma upłynnić ruch w miejscach, gdzie kierowcy często skręcają w posesje lub włączają się do ruchu z bocznych uliczek.

REKLAMA

"Znak F-23 środkowy pas wielofunkcyjny informuje o rozpoczęciu odcinka drogi, na którym zabronione jest wyprzedzanie innych pojazdów, który posiada wyznaczony środkowy pas wielofunkcyjny przeznaczony dla pojazdów wyjeżdżających z drogi lub wjeżdżających na drogę" – tłumaczy treść rozporządzenia (można je pobrać tutaj).

Fot. Znak F-23 / sejm.gov.pl

W praktyce oznacza to, że nie możemy tam wyprzedzać, a środek drogi służy wyłącznie do manewrów skrętu. Znak ma zapobiegać blokowaniu się głównych pasów i poprawić bezpieczeństwo na odcinkach z dużym ruchem.

"STOP Zły Kierunek" to nie do końca nowy znak

Kolejnym elementem rozporządzenia jest oficjalne zatwierdzenie znaku F-24. To charakterystyczna, jaskrawa tablica z symbolem dłoni, która ma uchronić nas przed fatalną pomyłką. Wielu kierowców widziało już podobne tablice na autostradach. GDDKiA montowała je pilotażowo, wzorując się na standardach z Chorwacji czy Niemiec.

REKLAMA

Fot. Znak F-24 / sejm.gov.pl

"Od czasu do czasu niestety słyszymy o przypadkach poruszania się po drogach szybkiego ruchu pod prąd. Mimo stosownego oznakowania i samego układu jezdni, która wymusza prawidłową jazdę, niektórzy kierujący pojazdami łamią przepisy i stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym, dla innych jak i samych siebie" – pisała w 2022 r. GDDKiA. Nowy/stary znak przestrzega przed wjazdem pod prąd.

Znaki z ładowarkami dla elektryków i nowe tablice węzłów

Zmiany porządkują też symbole D-23b (niżej po lewej) oraz D-23c. Dzięki nowym definicjom kierowcy będą dokładnie wiedzieć, gdzie mogą podładować swoje elektryki. D-23b oznacza teraz stację paliw zintegrowaną z punktem ładowania, natomiast D-23c to informacja o samodzielnej ładowarce dla pojazdów elektrycznych lub hybryd (wcześniej nie było w definicji hybryd).

REKLAMA

Fot. Znak 23b i 24c / sejm.gov.pl

Nowe rozporządzenie robi też porządki w oznakowaniu dróg szybkiego ruchu. Pojawił się znak E-1c, czyli tablica przeddrogowskazowa dla dróg ekspresowych, oraz symbol E-20a wskazujący numer konkretnego węzła.

Fot. sejm.gov.pl