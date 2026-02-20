Polacy coraz częściej wybierają tańszą alternatywę pelletu.
Polacy coraz częściej wybierają tańszą alternatywę pelletu. Fot. shutterstock

Ten sezon dał nam popalić i to dosłownie. Nie chodzi tylko o minusowe temperatury, ale co za tym idzie ogrzewanie, a także jego koszty. Ci, którzy wybrali piece na pellet, plują sobie dziś często w brodę, bo ceny opału wzrosły. Ale w międzyczasie na popularności zyskała tańsza alternatywa. Mowa o brykiecie z łuski słonecznika. Ma on jednak swoje plusy i minusy.

Zimowa aura w tym roku wyjątkowo długo nas nie opuszcza. Padały już ostatnio w Polsce rekordowo niskie temperatury. Mieszkańcy bloków raczej mają święty spokój – o ciepło na ogół nie muszą się martwić. Ale w domach jednorodzinnych większość martwi się o to, jak najlepiej ogrzać swój dobytek i przy tym, nie zapłacić za to fortuny.

Co ciekawe w Internecie rozpętała się istna burza. Zwolennicy pomp ciepła, gazu, węgla czy pelletu kłócili się między sobą, czyj sposób na ogrzewanie jest lepszy. Więcej o tym pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz.

Zamiennik pelletu robi furorę w Polsce

Dodajmy, że w Polsce w ostatnim czasie zdecydowanie przybyło właścicieli pieców na pellet. Liczne dofinansowania skusiły wielu. Te same osoby miały jednak tej zimy niemałe zmartwienie, bo opału brakowało na składach, a w dodatku ceny wzrosły momentalnie. Nic więc dziwnego, że zaczęto szukać alternatywy.

I tak prawdziwą furorę zaczął robić brykiet z łuski słonecznika. Jak podaje portal KB.pl, tego typu opał powstaje z odpadów przemysłu spożywczego. Łuski słonecznika są najpierw suszone, aby obniżyć ich wilgotność, następnie rozdrabniane, a na końcu sprasowywane w specjalnych urządzeniach pod wysokim ciśnieniem i temperaturą.

Oczywiście ludzi najbardziej zachęciła konkurencyjna cena. Z analiz KP.pl wynika, że za tonę brykietu zapłacimy od 510 zł netto do 1 000 zł w zależności od formy (big bag, luzem). "Przeliczając na jednostkę energii, jest to również bardzo ekonomiczne rozwiązanie: na przykład, spalając 1 tonę brykietu, można uzyskać ciepło równe spaleniu 1,6 tony drewna" – podano.

Jednak jak każdy rodzaj opału brykiet z łusek słonecznika ma swoje wady i zalety. Do tych pierwszych na pewno należy: sezonowa dostępność surowca (co może wpłynąć na jego cenę) oraz konieczność dostosowania parametrów pieców do tego rodzaju opału. Natomiast zaletami są: wysoka wartość energetyczna, niska wilgotność, minimalna ilość popiołu, ekologiczność (możliwość użycia popiołu jako nawozu).