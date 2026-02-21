TOPR
W Tatrach odnaleziono ciało Fot. Shutterstock

Słowaccy ratownicy odnaleźli w sobotę ciało mężczyzny w Żlebie pod Suchą Przełęczą. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiony 30-latek, który 14 lutego wjechał kolejką na Kasprowy Wierch i ślad po nim zaginął. Szukano go od tygodnia.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Ciało odnaleziono w Żlebie pod Suchą Przełęczą, w rejonie Tatr Zachodnich. Na miejsce skierowano śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ciało do wylotu Doliny Cichej po słowackiej stronie Tatr.

"Prawdopodobnie jest to ciało poszukiwanego od kilku dni turysty. W tej chwili sprawą zajmuje się słowacka strona" – poinformowało TOPR w komunikacie.

Zobacz także

logo
Chłopak z czerwonym kaskiem zaginął w Tatrach. Tragiczny finał poszukiwań
logo
Najazd turystów na Tatry. Takiego roku nie pamiętają żadni górale
logo
Turyści zrobili syf w Tatrach. Park już jaśniej nie mógł tego wyjaśnić
logo
Turyści w Tatrach często nieświadomie popełniają śmiertelny błąd. Problem zaczyna się w... sklepie
logo
"Nowy trend w Tatrach". Tak turyści łamią prawo i jeszcze się tym chwalą
logo
Zakaz nocnych wędrówek po Tatrach coraz bliżej. Turyści się doigrali

Ciało turysty w Tatrach. Szukano go od tygodnia

Zaginiony był widziany po raz ostatni 14 lutego. Kamery monitoringu zarejestrowały go po wjeździe kolejką linową na Kasprowy Wierch. W kolejnych dniach rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Ratownicy z Polski i Słowacji sprawdzali m.in. odcinek grani między Kasprowym Wierchem a Świnicka Przełęcz oraz rejon Doliny Cichej.

W działaniach wykorzystywano śmigłowiec, drony oraz psy lawinowe. W czwartek po słowackiej stronie natrafiono na lawinisko. Ze względu na pogarszającą się pogodę i rosnące zagrożenie lawinowe w piątek akcję zawieszono.