Tatry oblegane przez turystów. Takiego roku nie było nigdy wcześniej Fot. wfond/Shutterstock

Polaków opanowała moda na Tatry. To, jak szybko rośnie tam ruch turystyczny, może przyprawić o zawrót głowy. Rok 2025 przyniósł kolejny rekord, a spokoju można szukać wyłącznie w jednym, może dwóch miejscach. Wiadomo też, którego miesiąca lepiej unikać.

Polskie Tatry to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie można zobaczyć w naszym kraju. 270 kilometrów tras przygotowanych dla turystów daje duże pole do manewru w kwestii wędrówek. Równocześnie jednak przy takim oblężeniu trudno jest tam znaleźć ciszę i spokój, dla których wiele osób wybiera górskie wyprawy.

Policzyli turystów w Tatrach. W 2025 roku padł historyczny rekord

Tatrzański Park Narodowy podsumował wędrówki w 2025 roku. Z danych dostępnych dzięki systemowi sprzedaży biletów wynika, że w ciągu 12 miesięcy minionego roku szlakami w Tatrach wędrowały 5 266 672 osoby. W tym gronie są także turyści i wędrowcy zwolnieni z opłat. A ile odwiedzających za wstęp nie zapłaciło? Tego nigdy się nie dowiemy.

Wynik ten jest historyczny rekordem. Ostatni ustanowiono w 2024 roku i wynosił on 5 081 842 turystów. Dla porównania w pandemicznym roku 2020 liczba odwiedzających była o 2 mln niższa. To pokazuje, jak szybko rozwija się ruch turystyczny w najwyższych z polskich gór.

Jeżeli planujecie wypad w Tatry i chcecie uniknąć najgorszych tłumów, lepiej odpuśćcie sobie wyjazdy w sierpniu. To właśnie w ósmym miesiącu roku dociera tam najwięcej osób. W 2025 roku było to aż 1 097 653 wędrowców, a za tą popularnością stoją co najmniej 3 powody. Po pierwsze jest to drugi miesiąc wakacji, po drugie mamy długi weekend z 15 sierpnia, a po trzecie kwitnie wtedy wierzbówka krzepica na Hali Gąsienicowej, a widoki są wówczas niesamowite.

Najspokojniejsze miejsce w Tatrach. Nie dociera tam prawie nikt

Dzięki danym TPN-u wiadomo, które miejsca w Tatrach turyści odwiedzają najczęściej. Niespodzianką nie będzie na pewno niezmienne zainteresowanie Morskim Okiem. Nad popularny tatrzański staw w 2025 roku dotarł ponad 1,1 mln podróżnych. Numerem dwa była trochę niespodziewanie Dolina Kościeliska (656 378 turystów), a podium uzupełnił Kasprowy Wierch, na który wjechało 573 470 turystów.

Jeżeli w górach szukacie nie tylko widoków i chcecie uniknąć tłumów, odwiedźcie Dolinę Lejową. Pewnie wpadniecie tam w błoto, ale w 2025 roku dotarło tam jedynie 7308 osób. Dobrym pomysłem może być także Dolina Olczyska, w której wędrówkę przed rokiem rozpoczęło 40 147 osób.

