Nie wszystkie seriale oparte na faktach to mroczne kryminały. W przerwie od true crime warto sięgnąć po opowieści inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, które... niekoniecznie są związane z przestępczością. Lubicie historie o bohaterstwie, upadku i skorumpowanych systemach? Wybrałam trzy tytuły, które was nie zawiodą.

Jako widzowie lubimy seriale oparte na faktach, choć największą popularnością wciąż cieszą się produkcje true crime – kryminały inspirowane prawdziwymi zbrodniami, które niemal zawsze przyciągają tłumy. Świat opowieści inspirowanych autentycznymi wydarzeniami jest jednak znacznie szerszy i zdecydowanie warto wyjść poza opowieści z dreszczykiem. Pamiętajmy jednak, że nie są to dokumenty ani wierne rekonstrukcje, lecz fabularyzowane interpretacje rzeczywistości.

3 seriale oparte na faktach

Wybrałam trzy świetne seriale oparte na faktach. Tym razem zagraniczne – o polskich produkcjach bazujących na prawdziwych wydarzeniach pisałam wcześniej.

Wszystkie tytuły są dostępne w streamingu.

1. Czarnobyl (2019, HBO Max)

Fot. Kadr z "Czarnobylu"

"Czarnobyl" opowiada o katastrofie jądrowej w 1986 roku na terenie Ukraińskiej SRR, jej tragicznym następstwie i heroicznej walce ludzi, którzy próbowali powstrzymać dalsze skutki wybuchu. Serial śledzi kluczowe postacie – naukowca Walerego Legasowa (Jared Harris), polityka Borisa Szczerbinę (Stellan Skarsgård) i fizyczkę Ulany Chomiuk (Emily Watson) – którzy odkrywają prawdę o wypadku i stawiają czoła skorumpowanym radzieckim władzom. Pokazuje zarówno dramat ludzi narażających życie, jak i przewiny systemu.

Głośny serial HBO autorstwa Craiga Mazina został oparty na rzeczywistych wydarzeniach oraz książce Swietłany Aleksijewicz "Czarnobylska modlitwa", w której zebrano wspomnienia mieszkańców Prypeci. Choć twórcy wprowadzili fikcyjne postacie – w tym wspomnianą Chomiuk – i uproszczenia (m.in. dramatyzując niektóre efekty promieniowania), produkcja w realistyczny sposób pokazuje koszmar czarnobylskiej katastrofy.

2. Kompania braci (2001, HBO Max)

Fot. Kadr z "Kompanii braci"

Kultowa "Kompania braci" śledzi losy Kompanii E (tzw. Easy Company), wchodzącej w skład 2. Batalionu 506. Pułku Piechoty Spadochronowej 101. Dywizji Powietrznodesantowej USA. Od wyczerpującego treningu w Camp Toccoa, przez lądowanie w Normandii, po wyzwolenie obozu koncentracyjnego – serial pokazuje odwagę żołnierzy walczących w II wojnie światowej, ich przyjaźń i poświęcenie.

HBO oparło serial na książce Stephena E. Ambrose'a, który przeprowadził wywiady z członkami Easy Company. Twórcy wprowadzili drobne zmiany i uproszczenia, np. w charakterze niektórych żołnierzy, ale zasadnicze wydarzenia wojenne i relacje między bohaterami są wierne faktom. Dzięki temu wyprodukowana przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa "Kompania braci" nie tylko opowiada prawdziwe historie ludzi, którzy przeszli przez koszmar II wojny światowej, ale też świetnie oddaje jej brutalność i chaos.

3. Zepsuta krew (2022, Disney+)

Fot. Kadr z serialu "Zepsuta krew"

"Zepsuta krew" śledzi karierę Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) – od studenckich ambicji po spektakularny upadek jej firmy Theranos. Amerykanka obiecywała inwestorom i opinii publicznej rewolucyjne badania krwi wykonywane z jednej kropli, choć w rzeczywistości urządzenia nie działały tak, jak deklarowano, a wiele testów przeprowadzano tradycyjnymi metodami. Jej oszustwo zszokowało świat.