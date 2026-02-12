Po "Ołowianych dzieciach" warto obejrzeć "Toksyczne miasto". Też inspiruje się prawdziwymi wydarzeniami Fot. materiał prasowy / Netflix. Montaż: naTemat

"Ołowiane dzieci" z Joanną Kulig podbijają Netflixa. Polski serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami na Górnym Śląsku, które rozegrały się w czasach PRL-u, może skojarzyć się widzom z brytyjskim miniserialem twórcy "Dojrzewania". "Toksyczne miasto" też opowiada o kobietach, które starały się dociec prawdy.

"Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy ("Jestem mordercą", "Idź przodem, bracie"), których scenariusz powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń, do jakich doszło na Górnym Śląsku w latach 70. ubiegłego wieku, skupia się na losach Jolanty Wadowskiej-Król, zwanej wymownie "śląską Erin Brockovich". Lekarka badała przypadki ołowicy w Szopienicach, zindustrializowanej dzielnicy Katowic, a jej rozprawa doktorska spotkała się z ostrą odpowiedzią PZPR, która starała się zatuszować całą sprawę.

W najnowszym serialu serwisu streamingowego Netflix główną rolę zagrała Joanna Kulig, gwiazda "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego oraz wyprodukowanych przez Stevena Spielberga "Władców przestworzy". U jej boku wystąpili również Agata Kulesza ("Ida"), Kinga Preis ("Córki dancingu"), Michał Żurawski ("Heweliusz") oraz Marian Dziędziel ("Wesele").

W poszukiwaniu tytułów będących pewnym wycinkiem z historii i opowiadających o walce kobiet ze skorumpowaną władzą widzowie natrafią w bibliotece Netflixa na "Toksyczne miasto" Jacka Thorne'a, który razem ze Stephenem Grahamem stworzył nagradzane telewizyjnymi Oscarami "Dojrzewanie". Miniserial o matkach chorych dzieci jest świetnym przykładem kina społecznego, z którego słyną Brytyjczycy.

"Toksyczne miasto" jest podobne do "Ołowianych dzieci". O czym jest jego fabuła?

Corby, które z powodu dużej liczby robotników napływających tam z północy kraju było określane mianem "Małej Szkocji", na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym na tle pozostałych małych miast Wielkiej Brytanii. Jego krajobraz zdobi potężna huta stali, którą poważnie zaniedbuje rada gminy.

W latach 90. w lokalnych szpitalach rodzi się coraz więcej dzieci z wadami wrodzonymi – jedne przeżywają, drugie niestety nie. Matki pragną, aby sprawiedliwości stało się zadość. "Ich walkę przeciwko lokalnej władzy często określano mianem pojedynku Dawida z Goliatem" – czytamy w recenzji w naTemat.

Aimee Lou Wood, Jodie Whittaker i Karla Crome w serialu "Toksyczne miasto". Fot. materiał prasowy / Netflix

W serialu poświęconym kobietom z Corby ukazano m.in. dramat Tracey Taylor, której córka Shelby Ann zmarła parę dni po narodzinach z powodu nieprawidłowo rozwiniętych komór serca.

W rolach matek Thorne obsadził Jodie Whittaker ("Broadchurch"), Claudię Jessie ("Bridgertonowie"), Karlę Crome ("Carnival Row") oraz Aimee Lou Wood ("Biały Lotos"). W obsadzie miniserialu znaleźli się też m.in. Brendan Coyle ("Downton Abbey"), Robert Carlyle ("Goło i wesoło"), Rory Kinnear ("Rok za rokiem"), Michael Socha ("To właśnie Anglia"), Joseph Dempsie ("Gra o tron"), Stephen McMillan ("Punkt wrzenia") i Lauren Lyle ("Outlander").