Nie będzie elektrycznego Lamborghini. Powód nawet nie może zaskakiwać
Nie będzie elektrycznego Lamborghini. Powód nawet nie może zaskakiwać Fot. materiały prasowe Lamborghini

Lamborghini wycofuje się z planów wprowadzenia na rynek samochodu elektrycznego. Powodem ma być spadek popytu na tego typu pojazdy wśród zamożnych klientów. Firma skupi się teraz na innym kierunku.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Kojarzycie nazwę Lanzador? To miało być elektryczne Lamborghini, które zaprezentowano już w 2023 r. Dzisiaj wiemy, że firma nie planuje seryjnej produkcji tego modelu. O decyzji i jej powodach informuje "The Guardian".

Nie będzie elektrycznego Lamborghini. Mają inny plan

Stephan Winkelmann, szef Lamborghini w rozmowie z "Sunday Times" dokładniej wytłumaczył, o co chodzi. Jego zdaniem rozwój pojazdów elektrycznych stanie się "kosztownym hobby" dla marki, biorąc pod uwagę fakt, że entuzjazm i akceptacja dla samochodów na prąd wśród klientów Lamborghini "zbliża się do zera".

Zamiast elektryków firma skupi się na produkcji samochodów hybrydowych typu plug-in. Mało tego, do 2030 roku oferta Lamborghini ma składać się wyłącznie z takich hybryd.

Winkelmann stwierdził, że miłośnicy samochodów sportowych nie odnaleźli "więzi emocjonalnej" z autami elektrycznymi, ponieważ brakowało im dźwięku spalinowego silnika. – Inwestowanie dużych kwot w rozwój w pełni elektrycznych pojazdów, gdy rynek i baza klientów nie są na to gotowe, byłoby kosztownym hobby i nieodpowiedzialne finansowo – dodał.

Przypomnijmy, że Lamborghini należy do koncernu Volkswagena. W 2025 r. dostarczyli rekordową liczbę samochodów na całym świecie – ponad 10,7 tys. sztuk. Poza tym firma sama podkreśla, co stoi za lepszymi wynikami sprzedaży. W styczniu poinformowano, że to "sukces strategii hybrydyzacji marki, która spotkała się z entuzjazmem klientów".

Zobacz także

logo
Warszawa pozazdrościła Krakowowi kasy z SCT? Od kwietnia zmiany w stolicy
logo
Rewolucja w Apple CarPlay, na którą tak wielu czekało z wytęsknieniem. Koniec monopolu Siri
logo
Toyota zrobiła ekofikołka. Jej kultowy model zamiast mniejszych, dostanie większe silniki
logo
Rywal Toyoty RAV4 obniża ceny. Japoński SUV z napędem 4x4 potaniał o 50 000 zł
logo
Nowy raport pokazuje, że kolor przy zakupie używanego auta ma znaczenie. I nie, nie chodzi o biały
logo
Zacznie się już 23 lutego. Kierowcy z autem na gaz najmocniej dostaną po kieszeni

Największym rynkiem zbytu dla firmy pozostaje Europa, następnie Ameryka oraz region Azji i Pacyfiku. "The Guardian" zauważa, że zmiana planu jednocześnie mocno skorygowała "zielone ambicje" marki, które przedstawiono publicznie kilka lat temu.

W 2021 roku Lamborghini potwierdzało, że do 2024 roku zamierza produkować wyłącznie hybrydowe supersamochody elektryczne i ogłoszono inwestycję w wysokości 1,5 mld euro w pojazdy hybrydowe i całkowicie elektryczne.

źródło: "The Guardian"