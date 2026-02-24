Nie będzie elektrycznego Lamborghini. Powód nawet nie może zaskakiwać Fot. materiały prasowe Lamborghini

Lamborghini wycofuje się z planów wprowadzenia na rynek samochodu elektrycznego. Powodem ma być spadek popytu na tego typu pojazdy wśród zamożnych klientów. Firma skupi się teraz na innym kierunku.

REKLAMA

Kojarzycie nazwę Lanzador? To miało być elektryczne Lamborghini, które zaprezentowano już w 2023 r. Dzisiaj wiemy, że firma nie planuje seryjnej produkcji tego modelu. O decyzji i jej powodach informuje "The Guardian".

Nie będzie elektrycznego Lamborghini. Mają inny plan

Stephan Winkelmann, szef Lamborghini w rozmowie z "Sunday Times" dokładniej wytłumaczył, o co chodzi. Jego zdaniem rozwój pojazdów elektrycznych stanie się "kosztownym hobby" dla marki, biorąc pod uwagę fakt, że entuzjazm i akceptacja dla samochodów na prąd wśród klientów Lamborghini "zbliża się do zera".

REKLAMA

Zamiast elektryków firma skupi się na produkcji samochodów hybrydowych typu plug-in. Mało tego, do 2030 roku oferta Lamborghini ma składać się wyłącznie z takich hybryd.

Winkelmann stwierdził, że miłośnicy samochodów sportowych nie odnaleźli "więzi emocjonalnej" z autami elektrycznymi, ponieważ brakowało im dźwięku spalinowego silnika. – Inwestowanie dużych kwot w rozwój w pełni elektrycznych pojazdów, gdy rynek i baza klientów nie są na to gotowe, byłoby kosztownym hobby i nieodpowiedzialne finansowo – dodał.

Przypomnijmy, że Lamborghini należy do koncernu Volkswagena. W 2025 r. dostarczyli rekordową liczbę samochodów na całym świecie – ponad 10,7 tys. sztuk. Poza tym firma sama podkreśla, co stoi za lepszymi wynikami sprzedaży. W styczniu poinformowano, że to "sukces strategii hybrydyzacji marki, która spotkała się z entuzjazmem klientów".

REKLAMA

Największym rynkiem zbytu dla firmy pozostaje Europa, następnie Ameryka oraz region Azji i Pacyfiku. "The Guardian" zauważa, że zmiana planu jednocześnie mocno skorygowała "zielone ambicje" marki, które przedstawiono publicznie kilka lat temu.