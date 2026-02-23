Nowe silniki, nowy design, nowa gama wyposażenia. Dacia przygotowała dla klientów całą listę nowości, które wchodzą do oferty. Jest też dobra wiadomość dla kierowców, którzy będą chcieli skorzystać z zasilania gazem LPG.
Zmiany dotyczą m.in. Dacii Jogger, która dostanie napęd hybrid 155. Dokładniej to 157 KM i 172 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ponadto nowe modele Sandero, Sandero Stepway i Jogger otrzymają nowy, dwupaliwowy i trzycylindrowy silnik o pojemności 1,2 l z turbodoładowaniem, o większej mocy (122 KM zamiast wcześniejszych 100 KM), który jako pierwszy łączy zalety zasilania gazem LPG i automatycznej skrzyni biegów.
Dacia z LPG ma jeszcze większy sens. Zobaczcie na powiększony zasięg
Aby umożliwić klientom jeszcze dłuższe korzystanie z zasilania gazem LPG, Dacia powiększyła pojemność zbiorników gazu: z 40 do 49,6 l w Sandero i Sandero Stepway oraz z 40 do 48,8 l w Joggerze.
Całkowity zasięg (LPG+benzyna) wynosi obecnie 1590 km w przypadku Sandero, 1480 km w przypadku wersji Stepway oraz 1450 km dla Joggera. To oznacza, że dojechalibyśmy na przykład do Splitu w Chorwacji bez wizyty na stacji benzynowej.
Dacia rozszerza również ofertę zespołów napędowych dostępnych w modelach Duster i Bigster o napęd hybrid-G 150 4x4. Składa się on z umieszczonego z przodu silnika 1.2 l mild-hybrid 48 V o mocy 140 KM i zamontowanego na tylnej osi silnika elektrycznego o maksymalnej mocy 31 KM. Całość generuje moc 153 KM i do 230 Nm momentu obrotowego z silnika spalinowego oraz do 87 Nm z silnika elektrycznego.
Dwa zbiorniki na benzynę i LPG, każdy o pojemności 50 litrów, zapewniają Dusterowi i Bigsterowi zasięg nawet do około 1500 km (w cyklu WLTP) na jednym tankowaniu.
Z kolei model Spring już w 2024 r. poddano kilku modyfikacjom. Poprawiono elektryczne wspomaganie kierownicy pod kątem zwiększenia jego precyzji i lepszego wyczucia drogi, dodano nowe 15-calowe koła i lepiej leżącą w dłoniach kierownicę. Mamy dwa nowe silniki o mocy 70 KM i 100 KM w miejsce dotychczasowych jednostek 45 KM i 65 KM. Dysponują one nawet o 20 proc. większą mocą i wyższym momentem obrotowym w przedziale od 80 do 120 km/h.
Nowe silniki w połączeniu z nowym akumulatorem trakcyjnym o pojemności 24,3 kWh i ulepszoną aerodynamiką zwiększają efektywność energetyczną auta. Spring dysponuje zasięgiem 225 km (w cyklu mieszanym WLTP wersjach z 15-calowymi felgami).