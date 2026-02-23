Dacia przygotowała dla klientów całą listę nowości Fot. Dacia

Nowe silniki, nowy design, nowa gama wyposażenia. Dacia przygotowała dla klientów całą listę nowości, które wchodzą do oferty. Jest też dobra wiadomość dla kierowców, którzy będą chcieli skorzystać z zasilania gazem LPG.

REKLAMA

Zmiany dotyczą m.in. Dacii Jogger, która dostanie napęd hybrid 155. Dokładniej to 157 KM i 172 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ponadto nowe modele Sandero, Sandero Stepway i Jogger otrzymają nowy, dwupaliwowy i trzycylindrowy silnik o pojemności 1,2 l z turbodoładowaniem, o większej mocy (122 KM zamiast wcześniejszych 100 KM), który jako pierwszy łączy zalety zasilania gazem LPG i automatycznej skrzyni biegów.

Dacia z LPG ma jeszcze większy sens. Zobaczcie na powiększony zasięg

Aby umożliwić klientom jeszcze dłuższe korzystanie z zasilania gazem LPG, Dacia powiększyła pojemność zbiorników gazu: z 40 do 49,6 l w Sandero i Sandero Stepway oraz z 40 do 48,8 l w Joggerze.

REKLAMA

Całkowity zasięg (LPG+benzyna) wynosi obecnie 1590 km w przypadku Sandero, 1480 km w przypadku wersji Stepway oraz 1450 km dla Joggera. To oznacza, że dojechalibyśmy na przykład do Splitu w Chorwacji bez wizyty na stacji benzynowej.

Dacia rozszerza również ofertę zespołów napędowych dostępnych w modelach Duster i Bigster o napęd hybrid-G 150 4x4. Składa się on z umieszczonego z przodu silnika 1.2 l mild-hybrid 48 V o mocy 140 KM i zamontowanego na tylnej osi silnika elektrycznego o maksymalnej mocy 31 KM. Całość generuje moc 153 KM i do 230 Nm momentu obrotowego z silnika spalinowego oraz do 87 Nm z silnika elektrycznego.

REKLAMA

Dwa zbiorniki na benzynę i LPG, każdy o pojemności 50 litrów, zapewniają Dusterowi i Bigsterowi zasięg nawet do około 1500 km (w cyklu WLTP) na jednym tankowaniu.

Z kolei model Spring już w 2024 r. poddano kilku modyfikacjom. Poprawiono elektryczne wspomaganie kierownicy pod kątem zwiększenia jego precyzji i lepszego wyczucia drogi, dodano nowe 15-calowe koła i lepiej leżącą w dłoniach kierownicę. Mamy dwa nowe silniki o mocy 70 KM i 100 KM w miejsce dotychczasowych jednostek 45 KM i 65 KM. Dysponują one nawet o 20 proc. większą mocą i wyższym momentem obrotowym w przedziale od 80 do 120 km/h.

REKLAMA