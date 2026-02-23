Lily Collins zagra Audrey Hepburn w filmie o kulisach "Śniadania u Tiffany'ego" Fot. kadr z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego"

Audrey Hepburn została wybrana. W filmie poświęconym kulisom powstawania "Śniadania u Tiffany'ego" w ikonę kina wcieli się Lily Collins, gwiazda hitu Netflixa "Emily w Paryżu". Podobieństwo między aktorkami widzowie dostrzegali od dawna.

Świat zapamiętał ją jako wielką aktorkę i ikonę elegancji, choć ona sama miała do siebie zgoła inny stosunek. Audrey Hepburn jest jedną z absolutnych legend Fabryki Snów, a filmy z nią do dziś bawią i wzruszają widownię. Mowa oczywiście o "Rzymskich wakacjach" Williama Wylera, "Sabrinie" Billy'ego Wildera i "Zabawnej buzi" Stanleya Donena. Żadna z tych ról nie może się jednak równać z postacią Holly Golightly w "Śniadaniu u Tiffany’ego".

Lily Collins zagra Audrey Hepburn w filmie o "Śniadaniu u Tiffany'ego"

Możliwość zagrania tak kultowej gwiazdy to marzenie wielu aktorów. W filmie biograficznym, który odsłoni kulisy produkcji "Śniadania u Tiffany'ego" z 1958 roku, rolę Audrey Hepburn powierzono Lily Collins, córce Phil Collins z zespołu Genesis i odtwórczyni Emily Cooper w serialu komediowym "Emily w Paryżu" Netflixa.

Lily Collins w serialu "Emily w Paryżu". Fot. materiał prasowy / Netflix

"Po prawie 10 latach pracy [...] mogę się wreszcie tym podzielić. Zaszczyt i ekstaza to za mało, by wyrazić, co teraz czuję" – napisała na Instagramie angielsko-amerykańska aktorka, dodając, że przez całe życie uwielbiała twórczość Hepburn.

Przypomnijmy, że w filmografii Collins znajdziemy m.in. komedię romantyczną "Love, Rosie", dramat "Aż do kości", film "Podły, okrutny i zły" o Tedzie Bundym oraz biografię "Tolkien".

Film o kulisach powstawania adaptacji opowiadania Trumana Capote ma między innymi przedstawić, jak legendarny pisarz domagał się, by w roli Holly obsadzono Marilyn Monroe ("Pół żartem, pół serio"). Jedne z ważniejszych ról – oprócz wspomnianego artysty i Hepburn – odegrają kostiumografka Edith Head i reżyser Blake Edwards.

