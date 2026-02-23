Sandra Drzymalska
Sandra Drzymalska wcieliła się w Violettę Villas Fot. Instagram / Sandra Drzymalska // Fot. materiał prasowy / Svetoslav Stoyanov // montaż: naTemat

Sandra Drzymalska w roli Violetty Villas przechodzi spektakularną metamorfozę. Filmweb pokazał nowe zdjęcie z planu długo zapowiadanej biografii legendarnej artystki i trudno uwierzyć, że na fotografii widzimy aktorkę znaną z "Białej odwagi" czy "Breslau", a niedlugo również z "Lalki" Netfliksa.

Rozpoczął się kolejny etap zdjęć do filmu "Violetta Villas", poświęconego jednej z najbardziej ikonicznych postaci w historii polskiej muzyki. Na opublikowanym przez Filmweb zdjęciu Sandra Drzymalska jest niemal nie do rozpoznania – za imponującą charakteryzację odpowiadają nominowani w tym roku do Oscara za "Brzydką siostrę" Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Zdjęcia do produkcji realizowane są w Polsce oraz w Bułgarii, a zakończenie prac na planie zaplanowano na kwiecień. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska, autorka głośnego dokumentu "Mów mi Marianna".

Film "Violetta Villas" opowie o gwieździe polskiej muzyki

"To historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Walcząc o miłość matki, przegrywa z jej uzależnieniem od wolności, kariery i leków. Paradoksalnie odrzucenie staje się jego ocalenie" – brzmi oficjalny opis filmu "Violleta Villas".

Jak zapowiadają twórcy, film skupi się na wczesnym, najbardziej spektakularnym okresie kariery artystki.

To opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości – kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń – podkreślają cytowani przez Filmweb producenci Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z firmy Lava Films, która ma też na koncie "Dziewczynę z igłą".

Obok Sandry Drzymalskiej – gwiazdy "Białej odwagi", "Simony Kossak" i "Breslau", a także Izabeli Łęckiej w nadchodzącym serialu "Lalka Netfliksa – w obsadzie znaleźli się m.in. Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Cezary Łukaszewicz oraz Christo Szopov. Premiera "Violetty Villas" jesienią 2026 roku.