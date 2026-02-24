Fot. marekfromrzeszow / Shutterstock

Czy przelewanie pieniędzy mężowi jest zwolnione z podatku? Odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna i oczywista. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jednak sprawę raz na zawsze.

Polski system podatkowy jest skomplikowany i obejmuje swoimi mackami bardzo wiele sfer naszego życia. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że przekazywanie większych sum pieniędzy bliskim może zostać potraktowane jako darowizna, od której trzeba zapłacić skarbówce podatek. Kiedy jesteśmy z tego zwolnieni?

Przelew na wspólne konto małżonków. Czy trzeba płacić podatek?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 19 listopada 2025 roku interpretacji podatkowej (tutaj całość do poczytania) na wniosek kobiety, która miała spore wątpliwości. Podatniczka odziedziczyła po zmarłej matce pieniądze, które trafiły na jej subkonto ZUS.

Kobieta chciała przelać pewną kwotę na konto małżeńskie, "aby razem z mężem zakupić samochód w leasingu wykorzystując do tego działalność gospodarczą męża". Kobieta zastanawiała się, czy taki ruch trzeba zgłosić fiskusowi.

"W ocenie wnioskodawczyni nie powinna ona zgłaszać do Urzędu Skarbowego przelewu na konto wspólne, gdyż w ramach wspólności majątkowej przekazywanie środków pieniężnych nie jest uznawane za darowiznę" – czytamy w oficjalnym stanowisku udostępnionym przez KIS.

Wspólność majątkowa zwalnia z obowiązku zgłoszenia darowizny

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zapewnił, że od momentu zawarcia małżeństwa powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty oraz środki nabyte w trakcie jej trwania przez oboje małżonków.

Jeśli więc żona przelewa pieniądze ze swojego konta na rachunek używany wspólnie z mężem nie zachodzi zjawisko "wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym" (czyli bezpłatne wzbogacenie się). To najważniejszy argument fiskusa w tej sprawie.

"Opisana we wniosku sytuacja (...) nie rodzi w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie będzie to przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie nabycia" – zaznaczył wyraźnie dyrektor KIS w opublikowanym uzasadnieniu.

Zwolnienie z podatku od darowizny. Co trzeba jeszcze wiedzieć?

Istnieją też inne sytuacje, w których przelanie gotówki bliskim pozwala nam legalnie uniknąć opłat skarbowych. Warto jednak pamiętać o konkretnych limitach, których nie można przekroczyć bez poinformowania urzędników skarbowych (tutaj znajdziemy więcej oficjalnych informacji).

36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej : małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. 27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej : zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) 5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej : pozostali, czyli osoby niespokrewnione np. znajomi.