Dokument "Edyta Górniak" ma pierwszy zwiastun Fot. SkyShowtime / materiały prasowe

SkyShowtime zaprezentował oficjalny zwiastun filmu dokumentalnego o Edycie Górniak. Dwuczęściowa produkcja zadebiutuje na platformie już w marcu, a z zapowiedzi wynika, że ikona polskiej muzyki mówi przed kamerą o swoim życiu wyjątkowo szczerze.

"Edyta Górniak" jest – jak zapowiada platforma – autentyczną, subtelną i wielowymiarową opowieścią o piosenkarce. Twórcy chcą pokazać zarówno kulisy spektakularnej kariery artystki, jak i jej codzienność jako kobiety i matki.

"Edyta Górniak" w SkyShowtime

"Opowieść odsłania nieoczywiste kontrasty między tymi dwoma światami, pozwalając lepiej poznać osobowość dziewczyny, która ze skromnego podwórka w Ziębicach dotarła na światowe sceny" – czytamy w opisie dokumentu.

SkyShowtime podkreśla również, że film "jest osobistą opowieścią o kobiecej mocy, odwadze, wybaczaniu, miłości i sile nadziei, które pozwalają stawić czoła trudnym doświadczeniom i pomagają wytrwać w podróży przez życie".

"To opowieść o wyboistej drodze ku radości, spełnieniu i odnajdowaniu spokoju w naturze. Dokument zawiera unikatowe materiały archiwalne, które rzucają nowe światło na życie artystki i pozwalają spojrzeć na nie z nieznanej dotąd perspektywy" – dodają twórcy.

Zwiastun dokumentu "Edyty Górniak" już w sieci. Jest data premiery

W opublikowanym właśnie zwiastunie Górniak dzieli się bardzo osobistymi refleksjami. – Już od samego początku byłam rozerwana między szaleństwem, prestiżem, zaszczytami, sukcesami a zwykłą, prostą, skromną prozą życia – mówi przed kamerą.

W innym fragmencie wyznaje: "Potem straciłam nagle w połowie życia wszystko. Zaczęłam wszystko od nowa. Przypomniałam sobie, jaka jestem silna babka. I tak się rozkochałam w tej sile, o której zapomniałam".

Za kamerą "Edyty Górniak" stanęła Aleksandra Machnik, producentka m.in. "Ani" i "Maryli. Tak kochałam". Producentem dwuczęściowego filmu jest Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska, a funkcję producentki wykonawczej pełni Agata Chwaszczewska. Obie części pojawiają się na SkyShowtime 5 marca.

Dokument o Edycie Górniak to kolejna polska produkcja zrealizowana na zamówienie SkyShowtime po serialu "Krychowiak: krok od szczytu". Platforma zapowiada, że w 2026 roku widzowie zobaczą również inne polskie tytuły oryginalne – m.in. serial "Morfeusz" z Andrzejem Grabowskim oraz "Pionek", kontynuację "Ślebody".