Andrzej Grabowski zagra w nowym serialu SkyShowtime "Morfeusz" Fot. materiał prasowy / SkyShowtime

Andrzej Grabowski wystąpi w polskim serialu oryginalnym SkyShowtime. "Morfeusz" brzmi jak mieszanka kina gangsterskiego z kryminałem i skupia się na losach prawnika wkraczającego w świat rodzinnego gangu. Na ekranie zobaczymy też m.in. Kamila Szeptyckiego i Sylwię Golę.

W ofercie serwisu streamingowego SkyShowtime mieliśmy już okazję zobaczyć polskie produkcje oryginalne. Polacy pokochali "Ślebodę" o antropolożce wplątanej w morderstwo na Podhalu, którą zagrała Maria Dębska ("Czarny mercedes"), a wcześniej w kraju nad Wisłą głośno zrobiło się o "Warszawiance" z Borysem Szycem ("Zimna wojna") w roli głównej.

SkyShowtime szykuje się właśnie na premiery kontynuacji "Ślebody", czyli projektu o roboczym tytule "Pestka", dokumentu poświęconego życiorysowi i twórczości Edyty Górniak, a także zupełnie nowego serialu "Morfeusz", który ma szansę podbić serca miłośników kryminalnych zagadek oraz brutalnego półświatka.

"Morfeusz" nowym polskim serialem SkyShowtime. Zagra w nim Andrzej Grabowski

Fabuła "Morfeusza" opowie o Piotrze Leyerze, młodym prawniku i ojcu. Po okrutnym zabójstwie brata mężczyzna powraca do świata rodzinnego gangu, od którego w przeszłości tak desperacko próbował uciec.

"Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne" – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Kamil Szeptycki w serialu "Morfeusz". Fot. materiał prasowy / SkyShowtime

Za kamerą produkcji stanie Maciej Migas, u którego w filmografii znajdziemy seriale, takie jak "Układ" i "Bracia". Scenariuszem zajmie się zaś Michał Wawrzecki ("LARP. Miłość, trolle i inne questy").

W obsadzie "Morfeusza", którego odcinki zadebiutują na platformie streamingowej w 2026 roku, wymieniono Andrzeja Grabowskiego ("Świat według Kiepskich" i "Pitbull"), Kamila Szeptyckiego ("Chopin, Chopin!" i "Kamienie na szaniec"), Mateusza Kmiecika ("Morderczynie" i "Polot") oraz Sylwię Golę ("Rojst" i "Heweliusz").

– Naszą ambicją pozostaje uczynienie z serwisu SkyShowtime miejsca, w którym kinomani znajdą rozrywkę, jakiej oczekują, czyli jakościową, autentyczną i angażującą – oznajmił Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.