"Ołowiane dzieci" są absolutnym hitem Netflixa w Polsce. Serial inspirowany losami Jolanty Wadowskiej-Król, która badała przypadki zachorowań na ołowicę w Szopienicach, łączy prawdę z fikcją. Z dokumentu "Doktórka" dowiecie się więcej na temat działań lekarki w Katowicach.

Sześcioodcinkowy serial "Ołowiane dzieci" Macieja Pieprzycy opowiada historię młodej lekarki, która w latach 70. ubiegłego wieku zauważa, że dzieci z robotniczej dzielnicy Katowic masowo chorują na tajemniczą chorobę. Gdy próbuje ratować swoich najmłodszych pacjentów, władza PRL postanawia szybko zamieść sprawę pod dywan, gdyż do miasta przyjeżdża z wizytą Leonid Breżniew, sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

Rolę Jolanty Wadowskiej-Król powierzono Joannie Kulig ("Zimna wojna"), a w postać wojewody katowickiego Jerzego Ziętka zagrał Marian Dziędziel ("Dom zły"). W obsadzie inspirowanej prawdziwą historią produkcji, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych seriali Netflixa, znaleźli się też m.in. Agata Kulesza ("Ida"), Michał Żurawski ("Heweliusz") oraz Zbigniew Zamachowski ("Wiedźmin").

Film dokumentalny "Doktórka" za darmo na TVP VOD

Film dokumentalny "Doktórka", który przybliża historię "śląskiej Erin Brockovich" (jak to określiła poetka Marta Fox), jest dostępny bezpłatnie na platformie streamingowej TVP VOD. Za jego reżyserię odpowiada Wojciech Królikowski ("Legenda. Hubert Jerzy Wagner").

Trwający 55 minut dokument pokazuje "skalę problemu i mechanizmy, które przez lata pozwalały na kontynuowanie działalności huty", pomimo doniesień o zatruciu ołowiem wśród dzieci z Szopienic.

Przypomnijmy, że w latach 60. i 70. pobliska huta emitowała do atmosfery gigantyczne ilości pyłów zawierających ołów, które następnie opadały na domy i to, co znajdowało się wokół nich. Później dzieci masowo trafiały do przychodni i szpitali z podobnymi objawami: bólem brzucha, anemią, osłabieniem, problemami neurologicznymi, a także trudnościami w nauce.

Jolanta Wadowska-Król nie ustępowała w walce o pacjentów, choć aparat państwowy robił wszystko, by zniechęcić ją do dalszych badań. Wnuk prof. Bożeny Hager-Małeckiej, na której miała być wzorowana postać prof. Krystyny Berger, podkreślił niedawno w mediach społecznościowych, że nie tylko główna bohaterka "Ołowianych dzieci" przeciwstawiała się systemowi w związku z "ołowianą epidemią".

"'Ołowiane dzieci' Netflixa pojawiają się w momencie, gdy coraz częściej mówimy o odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli, o katastrofach ekologicznych i o konflikcie między interesem gospodarczym a życiem ludzi" – napisała Ola Gersz z naTemat.