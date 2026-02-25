W końcu pożegnaliśmy siarczyste mrozy i hałdy śniegu. Do Polski przyszło ocieplenie. Prognoza na najbliższe dni wskazuje na to, że w niektórych regionach słupki rtęci dobiją do blisko 20 stopni Celsjusza. Ale czy ta poprawa pogody zostanie z nami na dłużej? Patrząc na długoterminowe prognozy, możemy być spokojni.
Od ubiegłego weekendu w Polsce pogoda zmieniła się diametralnie. Po kilku miesiącach kilkunastostopniowych mrozów, śnieżyc i gołoledzi w końcu zrobiło się cieplej. Teraz na zewnątrz najczęściej możemy "podziwiać" skutki odwilży, czyli miejscami pełne zbiorniki wodne, rowy i błoto.
Prognoza pogody dla całej Polski. Czy ocieplenie zostanie z nami na dłużej?
Mimo wszystko wielu z nas tęskniło już za nieco cieplejszą aurą. Tymczasem prognoza na najbliższe dni zapowiada się bardzo obiecująco. Po pochmurnym i wietrznym wtorku w większości kraju pozostanie dodatnia temperatura. W środę jedynie na Suwalszczyźnie możemy spodziewać się, że termometry w dzień pokażą nieco poniżej zera. W nocy –5 stopni może być też w centrum. Natomiast w pozostałej części kraju już na plusie.
Od czwartku (26 lutego) w całym kraju zapowiadane są dodatnie temperatury. W dzień na północnym wschodzie mamy odnotować 3 stopnie Celsjusza, w centrum 9, a na zachodzie 15. Będzie też więcej słońca w całym kraju.
Jeszcze przyjemniejszą temperaturę na zewnątrz poczujemy w piątek. Mieszkańcy zachodniej części Polski będą mogli już z pewnością odwiesić zimowe kurtki, bowiem termometry mają tam pokazać nawet 17 stopni Celsjusza, a lokalnie może być nawet nieco więcej. W centrum słupki dobiją do 14-15 kreski, a na północny i północnym wschodzie od 3 do 6 stopni na plusie.
Czy taka aura zostanie z nami na dłużej? Długoterminowa prognoza pogody od synoptyków z IMGW wskazuje na to, że przynajmniej do 5 kwietnia nie wrócą już siarczyste mrozy i będzie po kilka-kilkanaście stopni na plusie w ciągu dnia. Natomiast noce jeszcze w połowie marca mogą być nieco chłodniejsze, ale już później słupki rtęci nie spadną poniżej zera.