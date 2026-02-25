Długoterminowa prognoza pogody dla Polski brzmi optymistycznie. Fot. Zrzut ekranu / Wxcharts.com

W końcu pożegnaliśmy siarczyste mrozy i hałdy śniegu. Do Polski przyszło ocieplenie. Prognoza na najbliższe dni wskazuje na to, że w niektórych regionach słupki rtęci dobiją do blisko 20 stopni Celsjusza. Ale czy ta poprawa pogody zostanie z nami na dłużej? Patrząc na długoterminowe prognozy, możemy być spokojni.

Od ubiegłego weekendu w Polsce pogoda zmieniła się diametralnie. Po kilku miesiącach kilkunastostopniowych mrozów, śnieżyc i gołoledzi w końcu zrobiło się cieplej. Teraz na zewnątrz najczęściej możemy "podziwiać" skutki odwilży, czyli miejscami pełne zbiorniki wodne, rowy i błoto.

Prognoza pogody dla całej Polski. Czy ocieplenie zostanie z nami na dłużej?

Mimo wszystko wielu z nas tęskniło już za nieco cieplejszą aurą. Tymczasem prognoza na najbliższe dni zapowiada się bardzo obiecująco. Po pochmurnym i wietrznym wtorku w większości kraju pozostanie dodatnia temperatura. W środę jedynie na Suwalszczyźnie możemy spodziewać się, że termometry w dzień pokażą nieco poniżej zera. W nocy –5 stopni może być też w centrum. Natomiast w pozostałej części kraju już na plusie.

Od czwartku (26 lutego) w całym kraju zapowiadane są dodatnie temperatury. W dzień na północnym wschodzie mamy odnotować 3 stopnie Celsjusza, w centrum 9, a na zachodzie 15. Będzie też więcej słońca w całym kraju.

Jeszcze przyjemniejszą temperaturę na zewnątrz poczujemy w piątek. Mieszkańcy zachodniej części Polski będą mogli już z pewnością odwiesić zimowe kurtki, bowiem termometry mają tam pokazać nawet 17 stopni Celsjusza, a lokalnie może być nawet nieco więcej. W centrum słupki dobiją do 14-15 kreski, a na północny i północnym wschodzie od 3 do 6 stopni na plusie.

