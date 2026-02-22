mrozy w Polsce
Mrozy w Polsce zbierają śmiertelne żniwo Fot. Shutterstock

Mrozy, które które w tym roku nawiedziły Polskę, mają tragiczne konsekwencje. Od początku listopada liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła już 50 – to znacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłych lat. Policja apeluje o czujność i przypomina, że jeden telefon może uratować życie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Jak poinformowała Polska Policja w niedzielę rano, minionej doby odnotowano dwa zgony spowodowane wychłodzeniem organizmu. Łącznie od początku listopada życie straciło już 50 osób. Funkcjonariusze podkreślają, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych oraz znajdujących się pod wpływem alkoholu.

"Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc" – czytamy w komunikacie.

"Jeden telefon może uratować czyjeś życie. Jeśli widzisz osobę, która potrzebuje pomocy, nie zwlekaj, zadzwoń na numer alarmowy" – przypominają funkcjonariusze.

Liczba ofiar mrozów w Polsce większa niż w ostatnich latach

Dane Polskiej Policji pokazują, że obecny sezon zimowy jest znacznie tragiczniejszy niż poprzednie. Dla porównania – w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. zarejestrowano w Polsce 19 zgonów z powodu wychłodzenia. To o 13 mniej niż w sezonie 2023/2024, kiedy odnotowano 32 takie przypadki. A według prognoz zima wcale się jeszcze nie kończy.

Zobacz także

logo
Pierwsza od lat wiosna bez suszy. Ale martwią mnie możliwe skutki mrozów
logo
Mróz sparaliżował setki polskich szkół. Jest pilny apel MEN do dyrektorów
logo
Zima wróci ze zdwojoną siłą. Nad Polskę idzie gwałtowne załamanie pogody
logo
Koniec zimy jeszcze nie teraz. Prognozy IMGW rysują zaskakujący początek wiosny
logo
Prognozy pogody wskazują datę apogeum zimy. Przygotuj się na potężne uderzenie
logo
Przyszła zima, w kraju armagedon. Mamy XXI wiek, szok, że śnieg ciągle nas zaskakuje

Policja apelowała wcześniej o szczególną czujność podczas mrozów. Niskie temperatury mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu, a w skrajnych przypadkach – do utraty życia. Najbardziej zagrożone są, wcześniej wspomniane, osoby bez dachu nad głową, seniorzy, osoby samotne i nietrzeźwe, ale także zwierzęta.

Funkcjonariusze podkreślają, że każde zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane. "Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie" – apelują. Pomoc można zgłaszać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając opcję "Osoba bezdomna wymagająca pomocy".