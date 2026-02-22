Mrozy w Polsce zbierają śmiertelne żniwo Fot. Shutterstock

Mrozy, które które w tym roku nawiedziły Polskę, mają tragiczne konsekwencje. Od początku listopada liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła już 50 – to znacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłych lat. Policja apeluje o czujność i przypomina, że jeden telefon może uratować życie.

Jak poinformowała Polska Policja w niedzielę rano, minionej doby odnotowano dwa zgony spowodowane wychłodzeniem organizmu. Łącznie od początku listopada życie straciło już 50 osób. Funkcjonariusze podkreślają, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych oraz znajdujących się pod wpływem alkoholu.

"Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc" – czytamy w komunikacie.

"Jeden telefon może uratować czyjeś życie. Jeśli widzisz osobę, która potrzebuje pomocy, nie zwlekaj, zadzwoń na numer alarmowy" – przypominają funkcjonariusze.

Liczba ofiar mrozów w Polsce większa niż w ostatnich latach

Dane Polskiej Policji pokazują, że obecny sezon zimowy jest znacznie tragiczniejszy niż poprzednie. Dla porównania – w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. zarejestrowano w Polsce 19 zgonów z powodu wychłodzenia. To o 13 mniej niż w sezonie 2023/2024, kiedy odnotowano 32 takie przypadki. A według prognoz zima wcale się jeszcze nie kończy.

Policja apelowała wcześniej o szczególną czujność podczas mrozów. Niskie temperatury mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu, a w skrajnych przypadkach – do utraty życia. Najbardziej zagrożone są, wcześniej wspomniane, osoby bez dachu nad głową, seniorzy, osoby samotne i nietrzeźwe, ale także zwierzęta.