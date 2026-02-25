Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii od 25 lutego. Jak uzyskać obowiązkowe ETA? unsplash.com, fot. chan lee, Vivian Luciano, montaż: naTemat.pl

Od 2025 roku turyści podróżujący do Wielkiej Brytanii muszą uzyskać ETA (Elektroniczną Autoryzację Podróży). Zasada będzie jednak egzekwowana bez wyjątków od dziś, tj. 25 lutego. Brak ważnego dokumentu podczas kontroli oznaczać będzie brak wjazdu do Wielkiej Brytanii. Sprawdź, jak uzyskać ETA.

REKLAMA

Od 2 kwietnia 2025 roku podróżujący do Wielkiej Brytanii muszą posiadać ETA, czyli Electronic Travel Authorization (Elektroniczną Autoryzację Podróży). Jak dotychczas ten obowiązek nie zawsze był jednak egzekwowany. Zasady zmieniają się od dziś, czyli 25 lutego. Podróżni muszą posiadać zarówno ważny paszport, jak i ETA. Przypominamy jednak to, o czym pisaliśmy już wcześniej: to nie jest wiza do Wielkiej Brytanii.

Bez ETA do Wielkiej Brytanii nie wjedziesz. Zaostrzone zasady

Zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii dla turystów z Polski są jasne: potrzebny jest paszport lub paszport tymczasowy. Dodatkowo od 2025 roku obowiązuje wymóg uzyskania ETA. Przypominaliśmy o tym już wcześniej, ale od dziś od nowej zasady nie ma już wyjątków. Zdaniem brytyjskich władz elektroniczny dokument przyspieszy kontrole na granicy, co z kolei ma m.in. rozładować kolejki na lotniskach.

REKLAMA

Od środy, 25 lutego, Wielka Brytania będzie w pełni egzekwować obowiązek posiadania elektronicznego zezwolenia na podróż dla turystów z 85 krajów, w tym Polski. Podróżnych skontrolują linie lotnicze, kolejowe lub operatorzy promów. Nowe zasady są rygorystyczne: brak ważnego dokumentu będzie oznaczać nie tylko brak wjazdu do UK, ale i odmowę wejścia na pokład środka transportu.

Warto przypomnieć, że autoryzacja ETA powiązana jest z konkretnym paszportem, a zatem po jego zmianie konieczne jest uzyskanie także nowego dokumentu. Na jednym zezwoleniu można wielokrotnie wjechać do UK.

REKLAMA

Kto musi mieć ETA?

Obowiązek ETA dotyczy wielu podróżnych, ale są także wyjątki.

"ETA jest wymagana w przypadku podróżujących do Wielkiej Brytanii (także osób małoletnich), którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy (wyjazd turystyczny lub odwiedziny), albo nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii (np. Settled Status czy Indefinite Leave To Remain)" – czytamy w rządowym serwisie gov.pl.

Z konieczności posiadania ETA zwolnione są osoby posiadające podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie, które podczas podróży na wyspy mają legitymować się brytyjskim paszportem. Zgody na podróż nie muszą posiadać także rezydenci Irlandii, w tym zamieszkujący tam Polacy.

REKLAMA

Jak uzyskać ETA?

Polskie MSZ radzi, by złożyć wniosek o wydanie ETA na trzy dni przed planowaną podróżą. Można tego dokonać wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z witryny rządowej lub UK ETA App. Wniosek za dzieci lub osoby wykluczone cyfrowo może złożyć inna osoba. Za uzyskanie ETA należy zapłacić 16 GBP (ok. 80 zł). Dokument jest ważny przez dwa lata.

Przesiadka na lotnisku w Wielkiej Brytanii a ETA

Pasażerowie planujący lot z przesiadką w Wielkiej Brytanii zapewne zastanawiają się, czy muszą mieć ETA. Odpowiedź brzmi: to zależy. Polskie MSZ opisało obowiązujące zasady, zgodnie z którymi podróżni lecący tranzytem do innych państw przez lotniska Heathrow i Manchester – o ile pozostają w strefie tranzytowej lotniska, bez konieczności przekroczenia brytyjskiej granicy i odbioru bagażu – elektronicznego dokumentu posiadać nie muszą.