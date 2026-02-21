Turcja to kierunek popularny wśród Polaków. Przed wyjazdem warto pamiętać o kilku rzeczach onapalmtree/Shutterstock

Turcja to hit cenowy wakacji 2026. Biura podróży już przygotowują się na nadchodzący sezon, szykując dla klientów atrakcyjne oferty all inclusive. Jedna z platform przygotowała krótką prezentację, w której jednak ostrzega turystów przed pewną dolegliwością. Podobno dotyka ona aktualnie większości turystów w Turcji.

Zadaniem biura podróży jest nie tylko sprzedawać, lecz także informować. Niedawno Wakacje.pl wypuściły krótki klip, w którym zbierają najważniejsze informacje dla klientów podróżujących do Turcji. Wśród listy przydatnych tipów znajduje się tajemnicze ostrzeżenie. Chodzi o tzw. klątwę Kleopatry, która czyha na turystów w tym kraju.

Lista przydatnych informacji. Co każdy musi wiedzieć przed podróżą do Turcji

Filmik zawiera wiele przydatnych rad. Wakacje.pl informuje między innymi o zasadach wjazdu do tego kraju: polscy turyści nie potrzebują wiz, a jedynie ważnego paszportu bądź dowodu osobistego. Czymś, czego wielu turystów może się nie spodziewać, jest brak roamingu na miejscu. W Turcji, która w ostatnich miesiącach stała się kierunkiem niezwykle popularnym wśród Polaków, musimy korzystać z hotelowego Wi-Fi bądź kupić nową kartę SIM. Wszystko dlatego, że nasze polskie dane komórkowe nie będą działać na terenie tego kraju.

Portal dzieli się też wskazówkami, które pozwolą uniknąć kulturowego faux-pas. Chodzi o wizytę w meczetach, których w Turcji znajdziemy wiele. Wchodząc do świątyni, musimy ściągnąć buty, a także zakryć ramiona i kolana. Dla kobiet obowiązuje także nakrycie głowy.

Filmik promocyjny zwieńcza tajemnicza wskazówka. Prowadzący przestrzega, że w Turcji należy pić wyłącznie wodę butelkowaną. Wody z kranu nie powinniśmy używać nawet do mycia zębów. Wszystko przez tzw. Klątwę Kleopatry, zwaną też Zemstą Sułtana.

Ta dolegliwość dotyka od 30 do 70 proc. odwiedzających. Musisz być jej świadomy

Jak podaje Medonet, pod zagadkową nazwą kryje się nic innego jak zatrucie pokarmowe. Dane wskazują, że dotyka znaczącej liczby europejskich turystów. To ostre zapalenie układu pokarmowego, które objawia się m.in. silnym bólem brzucha, nudnościami i wymiotami. Wszystko dlatego, że żołądki turystów nie są przyzwyczajone do obcej flory bakteryjnej. Wysokie temperatury dodatkowo osłabiają organizm, a nowe lokalne potrawy to dodatkowy szok dla żołądka.

Warto zatem pilnować, jaką wodę konsumujemy na wakacjach w Turcji. Niezbędne okażą się także probiotyki, częste mycie rąk i zachowanie ogólnej higieny. Wszystko po to, by nasze wakacje przebiegły bez nieprzyjemnych niespodzianek.