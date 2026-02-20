Zakłócenie lotu to poważne występek. Linie lotnicze przewidują wysokie kary Vytautas Kielaitis/Shutterstock

Lot samolotem to nie zabawa. Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom, obsługa linii lotniczych liczy na współpracę wszystkich podróżnych. Nie zawsze jednak wszystko idzie jak z płatka. Pasażerowie, którzy nie słuchają poleceń obsługi, mogą spodziewać się wysokich kar.

Tym razem sytuacja była bardzo poważna. Lecący na pokładzie Ryanaira podróżny zaatakował pasażerów i załogę samolotu. Przez skalę zagrożenia piloci musieli zmienić kurs. Samolot lecący z Dublina na Lanzarote lądował awaryjnie w Portugalii.

15 tys. euro kary. Jest wyrok Sądu Okręgowego W Dublinie

Jak podaje portal Rzeczpospolita, podróżnemu została wymierzona jedna z najwyższych kar. 15 tys. euro, czyli ponad 60 tys. złotych, to kara, która na pewno na długo zapadnie w pamięci nieposłusznemu pasażerowi.

Jednak kary nie zawsze osiągają tak dramatyczne kwoty. W 2024 roku pozwany został Polak, który zakłócił lot Ryanaira z Glasgow do Krakowa. Z powodu zachowania pasażera samolot musiał lądować awaryjnie w Rzeszowie. Grzywna ustalona przez Sąd Rejonowy w Krakowie wynosiła 3230 euro. Wszystko zależy zatem od tego, jak poważne jest zakłócenie. A także, jak bardzo wpływa ono na komfort innych podróżnych.

