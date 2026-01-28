Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Trzeba o nich pamiętać od 25 lutego Fot. 1000 Words/Shutterstock

Wielka Brytania jeszcze do niedawna była dla wielu Polaków drugim domem. W ostatnich latach do ojczyzny wraca stamtąd wiele osób, ale Wyspy nadal pozostają jednym z popularniejszych kierunków wyjazdowych. Od 25 lutego musicie pamiętać o jednym szczególe, bez którego was tam nie wpuszczą.

Wielka Brytania niezmiennie pozostaje jednym z popularniejszych kierunków wyjazdów Polaków. Najpewniej nie zmieni tego nawet okrojenie siatki połączeń na Wyspy przez Wizz Aira. Jeżeli wybieracie się tam po 25 lutego, musicie pamiętać o nowych zasadach wjazdu. Jak przypomina polska ambasada, będą one bezwzględnie egzekwowane.

Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Polska ambasada przypomina

Zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii w ostatnich latach wielokrotnie ulegały zmianie. Największe korekty w kwestii wymaganych dokumentów wprowadzono w momencie wejścia w życie Brexitu i opuszczenia przez Wyspy szeregów Unii Europejskiej. Od tego momentu na teren tego kraju można wjechać wyłącznie na podstawie paszportu.

Nowe zasady weszły w życie także w 2025 roku. Wiosną władze Wielkiej Brytanii uruchomiły system Electronic Travel Authorisation (ETA). Jest to elektroniczna autoryzacja podróży. Dzięki niej kontrole na granicy przebiegają znacznie szybciej. Problem polega jednak na tym, że na kilka dni przed wyjazdem trzeba pamiętać o dokonaniu rejestracji, a z tym różnie bywa.

Przez blisko rok władze Wielkiej Brytanii dość łagodnie podchodziły do osób nieposiadających ETA. Jednak jak podaje polska ambasada w Londynie, od 25 lutego nie będzie już pobłażania. "Przypominamy turystom podróżującym do Zjednoczonego Królestwa o obowiązku posiadania Electronic Travel Authorisation (ETA). Od 25.02.2026 władze brytyjskie będą bezwzględnie egzekwować ten wymóg wobec obywateli 85 państw, w tym Polski. Brak ETA będzie skutkował odmową wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii" – ostrzega polska ambasada.

ETA do Wielkiej Brytanii to tylko kilka kliknięć. Dokument jest wydawany na 2 lata

O ETA można ubiegać się wyłącznie online, za pośrednictwem aplikacji UK ETA lub rządowej strony internetowej. O autoryzację podróży najlepiej ubiegać się na 3–7 dni przed podróżą. Formalności najczęściej trwają nie dłużej niż dobę, ale zdarza się, że na maila z dokumentem trzeba czekać do 3 dni roboczych. Zapas czasowy jest wskazany na wypadek, gdyby wniosku nie rozpatrzono w tym terminie.

Dobra wiadomość jest taka, że ETA wydawana jest na 2 lata. Niestety jest ona powiązana z paszportem, więc jeśli w tym czasie zmienisz ten dokument, będziesz potrzebować nowej autoryzacji. Drugim minusem jest opłata. ETA kosztuje 16 funtów, czyli ok. 80 zł.