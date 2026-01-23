Karol Nawrocki wbił szpilę TVP Fot. Shutterstock / montaż: naTemat

Karol Nawrocki wykorzystał czwartkową konferencję w Davos, by uderzyć w Telewizję Polską. Prezydent zasugerował, że jego słowa mogą nie trafić do widzów, a nadawca niemal natychmiast odpowiedział na te zarzuty.

REKLAMA

W trakcie odpowiedzi na pytanie dziennikarza o możliwe lepsze relacje Unii Europejskiej z USA, Karol Nawrocki zaznaczył, że nie zamierza występować w roli rzecznika Unii Europejskiej, akcentując odmienną perspektywę Polski wobec polityki prowadzonej przez część państw Europy Zachodniej.

– Ciężko mi odpowiadać na to pytanie w imieniu unijnych liderów. Ja też – pomimo kontaktu z nimi – konsekwentnie wyrażam swoje rozczarowanie niektórymi działaniami UE – podkreślił prezydent na konferencji w Davos i zwrócił uwagę, że Bruksela długo nie słuchała ostrzeżeń Warszawy przed Rosją.

REKLAMA

Karol Nawrocki do TVP: "Pewnie i tak tego nie puścicie"

Na końcu swojej wypowiedzi prezydent niespodziewanie zwrócił się bezpośrednio do reportera TVP Info. Dał do zrozumienia, że ma wątpliwości, czy jego wypowiedź zostanie pokazana widzom telewizji publicznej w pełnym brzmieniu.

– I od razu wyrażę swój smutek, bo pewnie i tak tego nie puścicie w Telewizji Polskiej. Cieszę się, że pan tu jest, sympatycznie się pan do mnie uśmiecha, ale w telewizji publicznej powiecie, że pewnie miałem niezawiązaną sznurówkę albo coś takiego. Życzę powodzenia i pozdrawiam widzów, jeśli mnie słuchacie – powiedział.

REKLAMA

Na te słowa szybko zareagowała Telewizja Polska, która wydała oświadczenie odnoszące się do zarzutów prezydenta. Nadawca podkreślił, że od wielu miesięcy zaprasza Karola Nawrockiego do udziału w programach informacyjnych i publicystycznych. Jak wskazano na Woronicza, część zaproszeń pozostała bez odpowiedzi, a inne były odrzucane ze względu na napięty harmonogram głowy państwa.

TVP zaznaczyła również, że od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego regularnie pokazuje jego orędzia i oficjalne wystąpienia. Nadawca zadeklarował też gotowość do rozmowy i przekazał, że czeka na ustalenie terminów z Kancelarią Prezydenta, która na razie nie odniosła się do sprawy.