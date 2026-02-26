Najczęstsze błędy przy sprzątaniu. unsplash.com, fot. Josue Michel

Sprzątanie mieszkania lub domu jest czynnością, którą wykonujemy regularnie. Wydawać by się mogło, że nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy czy umiejętności. Okazuje się jednak, że wielu z nas popełnia błędy przy sprzątaniu i nawet o tym nie wie. Oto pięć najczęstszych.

Można lubić sprzątanie albo i nie, ale to jeden z podstawowych codziennych obowiązków. Niezależnie od tego, czy cię ono relaksuje, czy irytuje, masz pewnie swój system robienia porządków (każdy z czasem go wypracowuje). Możesz nawet nie mieć świadomości, że zawiera on pewne potknięcia... Najczęstsze błędy przy sprzątaniu przedstawiamy poniżej. Jak sprzątać efektywnie i tak, by nie uszkodzić powierzchni?

Niewłaściwa kolejność sprzątania

Pierwszym częstym błędem, który popełniamy podczas sprzątania, jest niewłaściwa kolejność wykonywania domowych czynności. Jeśli najpierw odkurzysz i umyjesz podłogi, a później weźmiesz się za ścieranie kurzu z mebli... cóż, kurz zwyczajnie opadnie na dół – czyli na podłogę, która jeszcze chwilę wcześniej była czysta.

Kluczowe jest więc sprzątanie "od góry do dołu". Zacznij od żyrandola, najwyższych partii mebli oraz półek. Później wyczyść niższe półki, biurka i blaty, a podłogi zostaw na sam koniec. Pamiętaj, by przed odkurzaniem i myciem ich zmienić też pościel.

Mycie okien w słońcu

Wydawać by się mogło, że mycie okien w słoneczną pogodę to świetny pomysł: szyby będą wysychać w mgnieniu oka, co przyspieszy sprzątanie. Tylko że właśnie to przyspieszone wysychanie okien jest problemem... Otóż za sprawą promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury, która często towarzyszy pogodnym dniom, środki czyszczące mogą wyschnąć, nim umyjemy szyby.

Stanowi to spory problem podczas sprzątania. Dodatkowo na szybach mogą zostawać nieestetyczne smugi. Co najgorsze, te smugi trudno jest później doczyścić. Lepiej więc myć okna w umiarkowanie ciepłe dni, w które słońce schowane jest za chmurami.

Szorowanie plam na kanapie lub dywanie

Każdemu z nas zdarzyło się wylać coś albo upuścić na kanapę lub dywan. Zwykle odruchowo sięgamy po szmatkę lub chusteczkę i próbujemy wytrzeć daną powierzchnię. Problem w tym, że jeśli jest to mokra plama, to w ten sposób... tylko wcieramy zabrudzenie w głębsze warstwy.

Co więc zrobić? Najlepiej przycisnąć do powstałego zabrudzenia papierowy ręcznik, który wchłonie wilgoć. W razie konieczności kilkukrotnie powtórzyć.

Niewłaściwe mycie podłóg

Przy myciu podłóg można popełnić aż kilka błędów. Pierwszy z nich to korzystanie z brudnego mopa – czyni ono sprzątanie mniej skutecznym, a ponadto jest zwyczajnie niehigieniczne. Zamiast czyścić podłogę, roznosisz bakterie. Ważne jest, by po każdym myciu podłóg wyprać mop. Z tego samego powodu – ograniczenia rozprzestrzeniania bakterii po całym domu – łazienkę wyczyść na sam koniec. Nie zapominaj też o częstym płukaniu mopa i wymienianiu wody (to ostatnie rób wtedy, gdy stanie się mętna). Przypominamy to, że w przypadku detergentów "więcej" nie znaczy "lepiej": nadmiar środka myjącego może pozostawić lepką warstwę, która będzie przyciągać kurz, a na podłodze mogą powstać matowe smugi.

Nie zapominaj o odkurzaniu przed myciem podłóg. To ważny element sprzątania, ponieważ w innym przypadku będziesz przenosić okruchu i drobiny piasku, które mogą porysować powierzchnię. Wystrzegaj się również używania zbyt dużej ilości wody, która może uszkodzić panele lub parkiet: jeśli woda wsiąknie w szczeliny, może dojść do pęcznienia i odkształceń, a nawet pleśnienia lub gnicia. Ponadto nie myj podłogi w poprzek paneli – to przyczynia się do wnikania wody w łączenia.

Stosowanie nieodpowiednich środków do sprzątania

Ścieranie kurzu z mebli, czyszczenie armatury lub mycie podłóg niewłaściwymi środkami sprawi co prawda, że powierzchnia będzie czysta, ale może mieć negatywne długofalowe skutki. Zbyt silne detergenty mogą porysować lub uszkodzić daną powierzchnię. Jeśli nie chcesz popełnić błędu, zawsze czytaj etykiety środków czyszczących i sprawdzaj, do jakich powierzchni służą i jak ich używać.

