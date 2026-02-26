3000 zł mandatu za "wygodną" jazdę. Wielu Polaków nawet nie wie, że to wykroczenie Fot. Grand Warszawski / shutterstock

Kierowcy w Polsce często zapominają o zasadzie, że mamy ruch prawostronny. Nadużywanie jazdy lewym pasem na ekspresówkach czy autostradach to prawdziwa plaga. I lepiej na to uważać, bo policja może za wystawić wysoki mandat.

Lewy pas przeznaczony jest wyłącznie do określonych manewrów, przede wszystkim wyprzedzania, a nie jazdy ze stałą prędkością wybraną przez siebie. To prosta zasada, o której wielu kierowców w Polsce niestety zapomina. Policja regularnie przypomina, że blokowanie lewego pasa to wykroczenie.

Blokowane lewego pasa ruchu. Policja może nie mieć litości

Mundurowi zauważają, że coraz częściej na drogach ekspresowych i autostradach dochodzi do niebezpiecznych sytuacji spowodowanych przez kierowców, którzy bez potrzeby zajmują lewy pas ruchu.

Zgodnie z art. 16 ustawy o ruchu drogowym, kierujący pojazdem powinien jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Na drogach o dwóch lub więcej pasach ruchu w jednym kierunku należy korzystać z prawego pasa, a lewy przeznaczony jest przede wszystkim do wyprzedzania lub omijania. To kiedy dokładnie można jechać lewym pasem? Jest on przeznaczony do:

wyprzedzania wolniej jadących pojazdów, omijania przeszkody, przygotowania się do skrętu w lewo (na drogach, gdzie jest to dopuszczalne), sytuacji zwiększonego natężenia ruchu, gdy wszystkie pasy są wykorzystywane w sposób ciągły.

Jeżeli prawy pas jest wolny i nie ma przeszkód do kontynuowania jazdy, kierujący powinien zjechać na prawą stronę. Uporczywa jazda lewym pasem bez wyraźnej potrzeby stanowi wykroczenie i może skutkować konsekwencjami. Nie pomogą tłumaczenia, że ktoś jedzie lewym pasem, ze względu na wygodę.

Jaki mandat za blokowanie lewego pasa ruchu?