Po exposé wygłoszonym w Sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski postanowił dosadnie odpowiedzieć Antoniemu Macierewiczowi, który zasugerował, że Polska jest likwidowana przez rząd Donalda Tuska. Szef MSZ odniósł się także do zarzutów o tolerowanie oficerów współpracujących z rosyjską agenturą.

W czwartek 26 lutego Radosław Sikorski wygłosił 10. sejmowe exposé, w którym mówił m.in. o bezpieczeństwie kraju w kontekście trwającej wojny w Ukrainie i ataków prowadzonych tam przez Rosję. – Na paraliż nie wolno nam sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji. Tak samo jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna – stwierdził szef resortu spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski odpowiada Antoniemu Macierewiczowi. "Pudło"

Tego samego dnia Radosław Sikorski zajął w Sejmie mównicę, by odpowiedzieć na pytania posłów, w tym na wystąpienie Antoniego Macierewicza, który wcześniej wygłosił mocne słowa pod adresem rządu Donalda Tuska. – Polska przeżywa ostatnio najbardziej dramatyczną sytuację w swojej historii po 1939 roku. Polska jest obecnie świadomie, brutalnie i jednoznacznie przez obecny rząd likwidowana, a nasz naród – a w szczególności rolnicy – wprost likwidowany – oznajmił poseł PiS.

– Jest pytanie do pana ministra, jak wygląda tak naprawdę jego stosunek do Rosji, do polskiego wojska i do naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi? – dodał, sugerując, że obecny rząd "niszczy człowieczeństwo, rodziny, naszą tożsamość historyczną i cywilizacyjną".

Sikorskiemu skończyła się cierpliwość. – Pan poseł Macierewicz łaskaw był stwierdzić, że, cytuję, Polska jest obecnie świadomie, brutalnie i jednoznacznie przez obecny rząd likwidowana, a nasz naród, a w szczególności rolnictwo, wprost likwidowane. Nie mogę nie odpowiedzieć na tak postawiony zarzut – zaczął minister spraw zagranicznych.

Polityk podkreślił, że 2025 był "najlepszym rokiem w historii polskiego eksportu rolno-spożywczego". – Wartość eksportu osiągnęła poziom 58,4 mld euro, 248 mld złotych, o 8,6 proc. wyższy, niż rok wcześniej. [...] Jeżeli naród i państwo są likwidowane tak, jak polskie rolnictwo, to chyba nieźle nam się powodzi – odparł.

Wcześniej Macierewicz wspominał również o religijności państwa polskiego. – Pan poseł wzywa, abyśmy pamiętali, że nie ma poza Polską państwa tak bardziej religijnego, jak Stany Zjednoczone kształtowane przez prezydenta Donalda Trumpa. Mam wrażenie, że papież Leon XIV ma inne zdanie w tej sprawie – skwitował Sikorski w Sejmie.

O rosyjskiej agenturze

W swoim wystąpieniu Macierewicz zapytał ponadto Sikorskiego, dlaczego "wspiera dwóch funkcjonariuszy służb kontrwywiadu wojskowego, którzy [...] współpracowali z Rosjanami i służbami rosyjskimi, agenturalnie po 2011 r. – Dzisiaj rozstrzygają w Sejmie oraz o wojsku. A pan ich wspiera – mówił poseł PiS.