Ile wynosi utrzymacie dwójki dzieci w Polsce? Fot. materiał ilustracyjny; Unsplash

Zastanawialiście się, ile w Polsce wynosi utrzymanie dwójki dzieci przez rodziców? Dla niektórych liczby te są niemalże nieosiągalne. Mamadu postanowiło obliczyć koszt mieszkania, wyżywienia, edukacji, transportu i rzeczy, które mają umilić dziecku czas.

Z raportu Centrum im. Adama Smitha wynika, że dwa lata temu średni koszt utrzymania dziecka szacowano na sumę 1659 zł miesięcznie. Redakcja Mamadu wyjaśniła, że z powodu tzw. efektu skali, przy dwójce pociech koszt maleje do około 1386 zł na jedno dziecko.

"W teorii daje to niecałe 2800 zł miesięcznie na dwójkę. Tyle że dziecko nie żyje w próżni. Potrzebuje mieszkania, prądu, ogrzewania, transportu, jedzenia, opieki medycznej. A to oznacza, że musimy policzyć wszystko" – czytamy w tekście Anny Borkowskiej.

Ile wynosi utrzymanie dwójki dzieci?

Dziennikarka portalu parentingowego wskazała, że największą pozycją w budżecie każdej rodziny jest mieszkanie i związane z nim opłaty. W dużym mieście za wynajem mieszkania z 3-4 pokojami zapłacimy średnio: 4000-6000 zł czynszu i do 1 tys. opłat za media. Borkowska przypomniała jednak, że mieszkanie na własność rzadko występuje dziś bez kredytu hipotecznego.

Mamadu wyliczyło, że na jedzenie rodzice posiadający dwójkę dzieci przeznaczają średnio od 2,5 do 3,8 tys. złotych miesięcznie, a warto mieć na uwadze, że ceny artykułów spożywczych rosną szybciej niż pensje.

Za publiczne przedszkole rodzic płaci do 900 zł miesięcznie, a za prywatne nawet do 2,5 tys. PLN. Do zakładki z edukacją należy doliczyć również wydatki na wyprawki szkolne, wycieczki oraz ewentualne zajęcia dodatkowe.

Nie zapominajmy, że koszt transportu także dotyczy dzieci. Za komunikację miejską rodzice mogą zapłacić przy dwóch pociechach około 400-600 zł. Wydatki na samochód (w tym paliwo i serwis) mogą osiągnąć do 1,5 tys. zł.

Mamadu napisało, że rodzice powinni dysponować minimum 11-12 tys. zł netto miesięczne i to w wariancie wyjątkowo oszczędnym, a jeśli chcą rozwijać pasje u swoich dzieci, dając im możliwość uczęszczania na fakultety, wówczas mowa o 14-16 tys. zł netto.