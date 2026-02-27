"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" to hit Disney+ Fot. materiały prasowe

"Love Story" to opowieść o jednej z najsłynniejszych par lat 90. w USA – synu prezydenta Johna F. Kennedy'ego i ikonie mody Carolyn Bessette. Miniserial szybko stał się jednym z najchętniej oglądanych tytułów Disney+ w Polsce. Sprawdzamy, jak produkcję ze stajni Ryan Murphy oceniają widzowie i kiedy pojawią się kolejne odcinki.

REKLAMA

Serial "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", którego producentem jest słynny Ryan Murphy ("Potwór", "Glee", "American Horror Story", "American Crime Story") jest luźną opowieścią o głośnym związku Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette.

Syn zamordowanego prezydenta USA spełniał się jako prawnik, ona żyła modą. Ich historia zaczęła się w połowie lat 90., od spotkania w domu mody Calvina Kleina, i niemal natychmiast stała się pożywką dla mediów. Paparazzi z chorobliwą wręcz obsesją śledzili każdy ich krok, a Ameryka chłonęła najmniejszy detal tej relacji. Związek był burzliwy i niestety zakończył się tragedią.

W roli syna Johna F. Kennedy'ego obsadzono nieznanego aktora – Paula Anthony'ego Kelly'ego, zaś rolę jego żony powierzono Sarah Pidgeon, gwieździe serialu "Dzicz" i sequela "Koszmar minionego lata". W produkcji pojawiają się również inne prawdziwe postaci. Naomi Watts gra Jacqueline Kennedy Onasis, Grace Gummer wciela się w Caroline Kennedy, Alessandro Nivola jest Calvinem Kleinem, a Dree Hemingway występuje jako Daryl Hannah.

REKLAMA

"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" jest hitem Disney+. Polacy ocenili nowy serial Ryana Murphy'ego

W agregatorze Rotten Tomatoes nowy serial, który w Polsce możemy oglądać na Disney+, cieszy się 79 proc. pozytywnych recenzji od krytyków oraz 77 procentami pochlebnych opinii od widzów. Widownia chwali showrunnera Connora Hinesa m.in. za sposób, w jaki oddał minimalistyczną estetykę lat 90., a także za wyjątkową chemię między odtwórcami głównych ról.

Również Polakom spodobał się nowy serial Ryana Murphy'ego. Serial "wymienia się" z nowym sezonem hitu "Paradise" na miejscu lidera w TOP 10 najpopularniejszych seriali na Disney+, a obecnie – po czterech odcinkach – ma ocenę 7,3 na Filmwebie.

REKLAMA

Większość dotychczasowych opinii w serwisie jest pozytywna, a największe zachwyty budzi muzyka. "Dobry casting, sprawnie opowiedziana historia miłości z pierwszych stron gazet, do tego niesamowicie nostalgiczny soundtrack i klimat Nowego Yorku lat 90.", "Bardzo mi się podoba i czekam z niecierpliwością na więcej, soundtrack robi zdecydowanie robotę", 'To ładna historia miłosna, którą ogląda się z przyjemnością, a klimat buduje świetnie dobrana muzyka", "Bardzo ładnie zrobiony i całkiem interesujący", "Wciąga, oglądasz i chcesz więcej" – piszą internauci.

REKLAMA

Jeden z widzów zwrócił uwagę na specyficzny charakter seriali produkowanych przez Murphy'ego: "Oglądam dla mody i ścieżki dźwiękowej. Poza tym bajka oparta na Kopciuszku, nieco bezczelnie żerująca na prawdziwej historii z tragicznym finałem. Jak to Ryan Murph – jest słodki kicz, piękno świata pięknych i bogatych: klasyka guilty pleasure".

"Ten świetny serial udowadnia, jak nierównym twórcą jest Ryan Murphy" – dodał ktoś inny, choć warto podkreślić, że showrunner "Potwora" jest w tym przypadku jedynie producentem wykonawczym.

Jednak nie wszyscy widzowie są zachwyceni, niektórzy są... znudzeni. "Nudny, miłość jak flaki z olejem, zrezygnowałam w drugim odcinku", "Serial ma formę zbliżoną do rubryki plotkarskiej (...). Temat chwytliwy na wciągający serial obyczajowy, powstała jednak nudna produkcja nie wykorzystująca potencjału historii", Wielkie rozczarowanie i nuda, mimo szumnych zapowiedzi. Ryan Murphy, niestety przerzucił się z jakości na ilość, już jakiś czas temu. Zmarnowany wielki potencjał" – czytamy na Filmwebie.

Kiedy nowe odcinki "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"?