Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki zareagował na ostatnią decyzję Jarosława Kaczyńskiego Fot. YouTube / Prawo i Sprawiedliwość; Facebook / Mateusz Morawiecki. Montaż: naTemat

Jarosław Kaczyński skierował do partyjnej komisji etyki sprawy Ireneusza Zyski, Mirosławy Stachowiak-Różeckiej i Mateusza Morawieckiego. Powodem było naruszenie wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania "szkodliwych dla Polski" dyskusji. Były premier szybko zareagował na decyzję prezesa PiS.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Rafał Bochenek zamieścił na portalu X wpis, w którym przedstawił decyzję Jarosława Kaczyńskiego po czwartkowym starciu Mateusza Morawieckiego z Patrykiem Jakim. Przypomnijmy, że 13 lutego szef partii zagroził zawieszeniem w prawach członka wszystkich osób z ugrupowania, które wdadzą się w "szkodliwe dyskusje".

Mateusz Morawiecki odpowiada na decyzję Jarosława Kaczyńskiego po dyskusji z Patrykiem Jakim

"W związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji, p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej" – czytamy w poście rzecznika prasowego PiS.

Na komunikat szybko i krótko odpowiedział Morawiecki. "Zawsze będę bronił dokonań 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przed tymi, którzy nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują" – napisał na X.

Spięcie na linii Morawiecki-Jaki

W ramach akcji "Zmień Nasze Zdanie" Patryk Jaki uczestniczył w spotkaniu ze studentami w Lublinie, podczas którego krytykował program SAFE, ale pozytywnie reagował na stanowisko PiS w sprawie unijnego instrumentu pożyczkowego na zbrojenia. Europoseł zaznaczył jednak, że "oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej, którzy nie uczą się i nie wyciągają wniosków". Rozmową z młodzieżą Jaki pochwalił się na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Zobacz także

logo
Sikorski wypunktował Macierewicza. Nie odpuścił słów o "rosyjskiej agenturze"
logo
PiS szykuje odwet za Ziobrę? Ozdoba w naTemat: Może Tusk schowa się w Berlinie
logo
Problem PiS to "House of Cards" po polsku. Kaczyński musi odbudować nie tylko sondaże
logo
Nowy sondaż nieco łaskawszy dla PiS. Ale koalicjanci Tuska muszą drżeć

Ostatnie słowa polityka spotkały się z dość mocną reakcją ze strony byłego premiera. Mateusz Morawiecki postanowił wbić szpilę Jakiemu. "Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?" – napisał.

"Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu, w którym sami byliście" – skwitował Morawiecki.

"Wypowiedzi i wpisy innych członków partii, w tym sprawa Patryka Jakiego, są wciąż analizowane ze względu na złożony kontekst" – dodał w komunikacie Bochenek.