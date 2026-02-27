Mateusz Morawiecki zareagował na ostatnią decyzję Jarosława Kaczyńskiego Fot. YouTube / Prawo i Sprawiedliwość; Facebook / Mateusz Morawiecki. Montaż: naTemat

Jarosław Kaczyński skierował do partyjnej komisji etyki sprawy Ireneusza Zyski, Mirosławy Stachowiak-Różeckiej i Mateusza Morawieckiego. Powodem było naruszenie wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania "szkodliwych dla Polski" dyskusji. Były premier szybko zareagował na decyzję prezesa PiS.

Rafał Bochenek zamieścił na portalu X wpis, w którym przedstawił decyzję Jarosława Kaczyńskiego po czwartkowym starciu Mateusza Morawieckiego z Patrykiem Jakim. Przypomnijmy, że 13 lutego szef partii zagroził zawieszeniem w prawach członka wszystkich osób z ugrupowania, które wdadzą się w "szkodliwe dyskusje".

Mateusz Morawiecki odpowiada na decyzję Jarosława Kaczyńskiego po dyskusji z Patrykiem Jakim

"W związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji, p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej" – czytamy w poście rzecznika prasowego PiS.

Na komunikat szybko i krótko odpowiedział Morawiecki. "Zawsze będę bronił dokonań 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przed tymi, którzy nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują" – napisał na X.

Spięcie na linii Morawiecki-Jaki

W ramach akcji "Zmień Nasze Zdanie" Patryk Jaki uczestniczył w spotkaniu ze studentami w Lublinie, podczas którego krytykował program SAFE, ale pozytywnie reagował na stanowisko PiS w sprawie unijnego instrumentu pożyczkowego na zbrojenia. Europoseł zaznaczył jednak, że "oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej, którzy nie uczą się i nie wyciągają wniosków". Rozmową z młodzieżą Jaki pochwalił się na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Ostatnie słowa polityka spotkały się z dość mocną reakcją ze strony byłego premiera. Mateusz Morawiecki postanowił wbić szpilę Jakiemu. "Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?" – napisał.

"Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu, w którym sami byliście" – skwitował Morawiecki.