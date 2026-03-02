Policja walczy z jednym z najgorszych i bardzo popularnych nawyków kierowców Fot. FotoDax / shutterstock

Od 1 marca policja prowadzi specjalną akcję dla kierowców, która ma pomóc walczyć z jednym z najgorszych i bardzo popularnych nawyków kierowców. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy, że za coś takiego grozi mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych. A policjanci mogą złapać was nawet z drona.

Czasami rozproszenie uwagi za kierownicą na ułamek sekundy może skończyć się tragicznie. Dlatego policja po raz kolejny rozpoczyna specjalną akcję, która ma przypomnieć kierowcom podstawowe zasady bezpieczeństwa. To głównie kampania informacyjna, ale będą też wzmożone kontrole.

Mandaty za korzystanie z telefonu za kierownicą

Kierowcy korzystają z telefonów w czasie jazdy, chociaż jest to zabronione. Robią to regularnie, co łatwo zauważyć, stojąc w korkach. A wielu przecież zerka na ekran smartfona nawet na drogach szybkiego ruchu. Nie bez powodu policja 1 marca zaczęła ogólnopolską akcję pod wymowną nazwą – "Łapki na kierownicę".

"Działania policji prowadzone będą wspólnie z firmą Yanosik oraz Screen Network. Najważniejszym elementem akcji jest zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na konsekwencje rozproszenia uwagi podczas korzystania z drogi" – czytamy.

Informowanie kierowców to jedno, ale policjanci mają być szczególnie wyczuleni na tych, którzy korzystają z telefonu za kierownicą. Kara za to może być dotkliwa. Mandat za używanie telefonu w trakcie prowadzenia pojazdu wynosi 500 zł. Kierowca dostaje za to również 12 punktów karnych, czyli połowę z całego dopuszczalnego limitu.

Nie pomoże tłumaczenie w stylu, że trzymaliśmy telefon w dłoni, żeby sprawdzić coś w nawigacji. Jest to po prostu zabronione. A policja zauważy was nawet z drona. Można jednak mieć telefon przypięty w aucie do uchwytu i wtedy zmieniać ustawienia w nawigacji, a także korzystać z zestawu głośnomówiącego do rozmów. Telefon nie może jednak ograniczać widoczności, poza tym – co oczywiste – trzeba zachować szczególną ostrożność.