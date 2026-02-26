Nowy program dopłat do aut od 2 marca. Masz tylko miesiąc na złożenie wniosku

Od 2 marca rusza kolejna tura naboru wniosków w programie "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!". To wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie.
Nabór wniosków w ramach programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" rozpocznie się 2 marca 2026 r. o godz. 10:00 i potrwa do 31 marca 2026 r. do godz. 23:59. To już siódma edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nowy program dopłat do aut od 2 marca. Jakie warunki trzeba spełnić?
Chodzi o wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.
Zobacz także
Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: sow.pfron.org.pl lub w oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. Aby złożyć wniosek trzeba: posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Każdorazowo konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW wraz z załącznikami – nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych tur naboru.
Beneficjentem programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" może być osoba, która:
Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, które zostały umieszczone w:
Jak złożyć wniosek?
W systemie wybieramy odpowiednią opcję, czy chodzi o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu dla kierowcy, albo auta dla pasażera. Trzeba też wpisać cenę brutto zakupu samochodu. System SOW automatycznie wyliczy kwotę dofinansowania i wkładu własnego. Do wniosku oprócz wspomnianego zaświadczenia lekarskiego trzeba przygotować dokumenty:
Dodajmy, że integralną część elektronicznego wniosku stanowią oświadczenia do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW. Więcej o wymaganych dokumentach można przeczytać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.