Nowy program dopłat do aut od 2 marca. Masz tylko miesiąc na złożenie wniosku Fot. shisu_ka / shutterstock

Od 2 marca rusza kolejna tura naboru wniosków w programie "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!". To wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie.

Nabór wniosków w ramach programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" rozpocznie się 2 marca 2026 r. o godz. 10:00 i potrwa do 31 marca 2026 r. do godz. 23:59. To już siódma edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowy program dopłat do aut od 2 marca. Jakie warunki trzeba spełnić?

Chodzi o wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: sow.pfron.org.pl lub w oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. Aby złożyć wniosek trzeba: posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Każdorazowo konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW wraz z załącznikami – nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych tur naboru.

Beneficjentem programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" może być osoba, która:

posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, nie jest w stanie poruszać się bez wózka inwalidzkiego – w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie, nie może samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, które zostały umieszczone w:

domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, zakładzie karnym, poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich.

Jak złożyć wniosek?

W systemie wybieramy odpowiednią opcję, czy chodzi o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu dla kierowcy, albo auta dla pasażera. Trzeba też wpisać cenę brutto zakupu samochodu. System SOW automatycznie wyliczy kwotę dofinansowania i wkładu własnego. Do wniosku oprócz wspomnianego zaświadczenia lekarskiego trzeba przygotować dokumenty:

ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy, zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że wnioskodawca lub osoba z niepełnosprawnością, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy, pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik.