Kiedy wszyscy producenci aut elektrycznych ścigają się na kilowatogodziny i setne sekundy do "setki", Japończycy znów robią coś po swojemu. I choć wielu pukało się w czoło, widząc ich dystans do pełnej elektryfikacji, to właśnie Toyota może właśnie rozwiązać jeden z największych problemów samochodów elektrycznych. Nie chodzi o zasięg, ale o to, co dzieje się z ogromną baterią, gdy w twój bok wbije się inne auto.
Większość z nas przyzwyczaiła się do myśli, że akumulatory w autach elektrycznych to sztywny, nienaruszalny monolit. Tesla traktuje go niemal jak element konstrukcyjny podwozia, więc ma być twardo, sztywno i pancernie.
Tymczasem jak donoszą media zza Oceanu Toyota w swoim najnowszym patencie (numer 20260054558, jeśli ktoś lubi wieczorną lekturę dokumentacji technicznej) mówi: "A co, jeśli pozwolimy tej baterii trochę popracować?".
To kompletne odwrócenie myślenia o bezpieczeństwie EV. Zamiast blokować pakiet ogniw na sztywno, inżynierowie Toyoty wymyślili system, w którym bateria może się minimalnie przemieścić wewnątrz ramy podczas kolizji. Brzmi to, jak szaleństwo? Tylko na pierwszy rzut oka.
Jak działa "pływający" akumulator?
Kluczem do zrozumienia tego pomysłu jest fizyka. W tradycyjnym podejściu, podczas uderzenia bocznego, cała energia idzie prosto w sztywną obudowę baterii. Jeśli konstrukcja pęknie, no to mamy problem, ogień i dużo strat.
Nowa technologia Toyoty zakłada, że bateria jest zamontowana w dolnej części auta, ale otaczają ją specjalnie zaprojektowane sekcje wzmocnione i elementy zawieszenia, które pełnią rolę "strefy zgniotu" dla akumulatora.
W momencie uderzenia te elementy odkształcają się pierwsze, pochłaniając energię i przekierowując ją z dala od ogniw. Bateria ma mieć zapewniony kontrolowany zakres ruchu.
To trochę jak z silnikami w autach spalinowych, które podczas wypadku mają "uciec" pod kabinę, a nie zmiażdżyć nogi kierowcy. Toyota chce, by bateria w aucie elektrycznym przestała być klocem przyjmującym na siebie całą siłę ciosu.
Toyota kontra Tesla i Hyundai
Każdy producent szuka swojej drogi. Różnica w ich podejściu jest kolosalna. Tesla stawia na maksymalną sztywność strukturalną. Ich baterie są częścią szkieletu auta. Hyundai i jego platforma E-GMP to z kolei potężne wzmocnienia podwozia i stałe punkty mocowania. To strategia "siłowa".
Inżynierowie Toyoty stawiają na elastyczność. Ich rozwiązanie ma być łatwiejsze do zaadoptowania w różnych typach pojazdów i nie tylko w czystych elektrykach, ale też w hybrydach czy autach wodorowych. To zarządzanie energią zderzenia, a nie tylko próba bycia twardszym od przeszkody.
Musimy pamiętać o jednym: patent to nie obietnica, że za rok zobaczysz to w salonie w nowej bZ4X. Producenci często "zaklepują" pomysły, które ostatecznie lądują w szufladzie z powodu kosztów lub zmian w przepisach.
Jednak sam fakt, że Toyota tak intensywnie kombinuje przy architekturze samochodów elektrycznych, pokazuje, że japoński gigant wcale nie zaspał. Oni po prostu szukają rozwiązań tam, gdzie inni dawno przestali zaglądać.