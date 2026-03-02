Toyota pracuje nad nową technologią, która ochroni baterie elektryków podczas kolizji. Materiały prasowe Toyota

Kiedy wszyscy producenci aut elektrycznych ścigają się na kilowatogodziny i setne sekundy do "setki", Japończycy znów robią coś po swojemu. I choć wielu pukało się w czoło, widząc ich dystans do pełnej elektryfikacji, to właśnie Toyota może właśnie rozwiązać jeden z największych problemów samochodów elektrycznych. Nie chodzi o zasięg, ale o to, co dzieje się z ogromną baterią, gdy w twój bok wbije się inne auto.

Większość z nas przyzwyczaiła się do myśli, że akumulatory w autach elektrycznych to sztywny, nienaruszalny monolit. Tesla traktuje go niemal jak element konstrukcyjny podwozia, więc ma być twardo, sztywno i pancernie.

Tymczasem jak donoszą media zza Oceanu Toyota w swoim najnowszym patencie (numer 20260054558, jeśli ktoś lubi wieczorną lekturę dokumentacji technicznej) mówi: "A co, jeśli pozwolimy tej baterii trochę popracować?".

To kompletne odwrócenie myślenia o bezpieczeństwie EV. Zamiast blokować pakiet ogniw na sztywno, inżynierowie Toyoty wymyślili system, w którym bateria może się minimalnie przemieścić wewnątrz ramy podczas kolizji. Brzmi to, jak szaleństwo? Tylko na pierwszy rzut oka.

Jak działa "pływający" akumulator?

Kluczem do zrozumienia tego pomysłu jest fizyka. W tradycyjnym podejściu, podczas uderzenia bocznego, cała energia idzie prosto w sztywną obudowę baterii. Jeśli konstrukcja pęknie, no to mamy problem, ogień i dużo strat.

Nowa technologia Toyoty zakłada, że bateria jest zamontowana w dolnej części auta, ale otaczają ją specjalnie zaprojektowane sekcje wzmocnione i elementy zawieszenia, które pełnią rolę "strefy zgniotu" dla akumulatora.

W momencie uderzenia te elementy odkształcają się pierwsze, pochłaniając energię i przekierowując ją z dala od ogniw. Bateria ma mieć zapewniony kontrolowany zakres ruchu.

To trochę jak z silnikami w autach spalinowych, które podczas wypadku mają "uciec" pod kabinę, a nie zmiażdżyć nogi kierowcy. Toyota chce, by bateria w aucie elektrycznym przestała być klocem przyjmującym na siebie całą siłę ciosu.

Toyota kontra Tesla i Hyundai

Każdy producent szuka swojej drogi. Różnica w ich podejściu jest kolosalna. Tesla stawia na maksymalną sztywność strukturalną. Ich baterie są częścią szkieletu auta. Hyundai i jego platforma E-GMP to z kolei potężne wzmocnienia podwozia i stałe punkty mocowania. To strategia "siłowa".

Inżynierowie Toyoty stawiają na elastyczność. Ich rozwiązanie ma być łatwiejsze do zaadoptowania w różnych typach pojazdów i nie tylko w czystych elektrykach, ale też w hybrydach czy autach wodorowych. To zarządzanie energią zderzenia, a nie tylko próba bycia twardszym od przeszkody.

Musimy pamiętać o jednym: patent to nie obietnica, że za rok zobaczysz to w salonie w nowej bZ4X. Producenci często "zaklepują" pomysły, które ostatecznie lądują w szufladzie z powodu kosztów lub zmian w przepisach.