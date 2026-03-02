Zendaya i Tom Holland są już po ślubie? Fot. shutterstock

Zendaya i Tom Holland są już małżeństwem i wzięli potajemny ślub? Takie domysły fani ich związku snuli od pewnego czasu. Teraz stylista aktorki potwierdził te wieści. I to niejedyny znak, że słynna para może być już po uroczystości.

Tom Holland i Zendaya są jedną z najgorętszych par Hollywood. Mimo że cieszą się ogromną popularnością u mediów i widzów, udaje im się chronić swoje życie prywatne przed blaskiem fleszy.

Jeśli jednak już coś wypływa do mediów na ich temat albo razem pojawiają się na przykład na koncercie, to fani śledzą te wątki z zainteresowaniem.

Tom Holland i Zendaya już po ślubie?

Tak było też ostatnio. Pojawiły się plotki o zaręczynach Zendayi i Hollanda, a potem sam aktor w jednym z wywiadów nazwał swoją ukochaną narzeczoną. Teraz media na całym świecie rozpisują się o tym, że aktorska para może być już po powiedzeniu sobie sakramentalnego "tak".

W tej kwestii miał się wygadać stylista Zendayi. Law Roach, który był gościem gali Nagród Aktorskich 2026, w rozmowie z Access Hollywood potwierdził, że tak "ślub już się odbył". – Przegapiliście go – dodał z uśmiechem. Dopytywany, czy to prawda i nie żartuje, zaznaczył, że mówi całkiem poważnie.

Co ciekawe, to nie pierwszy znak, że Zendaya i Tom Holland mogą być małżeństwem. Jakiś czas temu gwiazda została sfotografowana ze złotym pierścieniem na serdecznym palcu lewej dłoni.

Czujni fani spostrzegli, że jeszcze niedawno 29-latka prezentowała imponujący, pięciokaratowy pierścionek zaręczynowy, teraz jednak zastąpiła go delikatną, złotą obrączką. Portal Page Six zwrócił uwagę, że biżuteria przypominała klasyczną obrączkę ślubną.

Przypomnijmy: historia związku tej dwójki rozpoczęła się na planie filmów o Spider-Manie. Zendaya i Holland zagrali w trylogii: "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Daleko od domu" oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu", gdzie wcieli się w MJ i Petera Parkera.

