O romansie Toma Hollanda z Zendayą mogliśmy usłyszeć jeszcze przed oficjalną premierą hitu "Spider-Man: Homecoming" z 2017 roku. Aktorów obsadzono wówczas w rolach superbohatera Petera Parkera i jego szkolnej koleżanki MJ. Para potwierdziła dopiero swój związek we wrześniu 2021 roku, czyli po wejściu do kin drugiej części przygód człowieka-pająka pod tytułem "Bez drogi do domu".