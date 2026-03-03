Zdrowie Donalda Trumpa znów wywołało spekulacje Fot. Shutterstock / Shutterstock.com

Kiedy Donald Trump pojawił się na poniedziałkowych uroczystościach w Białym Domu, uwaga mediów skupiła się nie tylko na jego słowach, ale też na wyraźnych, krwistoczerwonych śladach na jego szyi. W sieci natychmiast zaroiło się od domysłów o ukrywaniu poważnej choroby, po teorie o skutkach skrajnego wycieńczenia organizmu. Teraz głos zabrał osobisty lekarz prezydenta, wyjaśniając, że za "niepokojącymi" zmianami stoi coś znacznie bardziej przyziemnego.

W dobie aparatów z potężnym zoomem i mediów społecznościowych, które analizują każdy centymetr kwadratowy skóry prezydenta USA, nic nie ukryje się przed opinią publiczną. Podczas uroczystości odznaczenia Medalem Honoru trzech amerykańskich żołnierzy uwaga dziennikarzy, zamiast na bohaterach, skupiła się na prawej stronie szyi Donalda Trumpa.

Widoczna tam wysypka i wyraźne zaczerwienienie tuż nad kołnierzykiem koszuli wywołały lawinę pytań o zdrowie Donalda Trumpa. Atmosferę podgrzewał fakt, że to kolejna w ostatnich miesiącach sytuacja, gdy wygląd skóry 79-letniego polityka budzi kontrowersje.

Zaczerwienienie na szyi Trumpa. Podobno to profilaktyka

Kiedy szum medialny zaczął wymykać się spod kontroli, głos zabrał dr Sean Barbabella, osobisty lekarz Donalda Trumpa. Jego oświadczenie, przekazane m.in. stacji CNN, miało uciąć wszelkie plotki. Prawda okazała się znacznie mniej sensacyjna, niż zakładano.

– Prezydent Trump na prawej stronie szyi stosuje bardzo popularny krem, który jest profilaktycznym środkiem do pielęgnacji skóry – wyjaśnił Barbabella. Lekarz doprecyzował, że kuracja trwa od tygodnia, a charakterystyczne zaczerwienienie jest całkowicie normalną, choć widoczną reakcją na ten konkretny preparat.

Co więcej, medyk uspokoił, że zmiany nie znikną z dnia na dzień. Według jego prognoz, czerwone plamy mogą utrzymywać się jeszcze przez kilka tygodni. Choć dr Barbabella nie ujawnił, na jakie konkretnie schorzenie przepisał Donaldowi Trumpowi tę kurację, zaznaczył, że jest to standardowe działanie profilaktyczne, a stan zdrowia prezydenta pozostaje "znakomity".

Na co choruje Donald Trump? To pytanie powraca notorycznie

Dla wielu obserwatorów "incydent z szyją" to tylko wierzchołek góry lodowej w debacie o zdrowiu prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach media z niemal chirurgiczną precyzją dokumentowały siniaki na grzbietach dłoni Trumpa oraz rzekome obrzęki kostek.

Wtedy Biały Dom tłumaczył siniaki "częstym podawaniem ręki" oraz przyjmowaniem większych dawek aspiryny, co przy wieku blisko 80 lat naturalnie zwiększa podatność na powstawanie krwiaków. Każdy taki ślad jest jednak wykorzystywany przez przeciwników politycznych jako dowód na to, że Trump "przysypia" lub traci formę fizyczną niezbędną do rządzenia mocarstwem w tak niespokojnych czasach.