Ukraińcy pozbawieni symbolu tożsamości na paralimpiadzie. Powodem polityka Fot. Shutterstock

Przed startem Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Międzynarodowy Komitet Paralimpijski postawił ukraińskiej kadrze brutalne ultimatum: albo ze strojów zniknie mapa waszego kraju, albo nie zostaniecie dopuszczeni do zawodów. Przedstawione na ubraniach paralimpijczyków kontury Ukrainy uznano za niedozwolone przesłanie polityczne.

REKLAMA

Jak donosi Reuters, centrala paraolimpijska dopatrzyła się w projektach strojów ukraińskiej kadry elementu, który ich zdaniem łamie zasady neutralności sportu. Chodzi o mapę państwa, która została narysowana w jej powszechnie uznanych, międzynarodowych granicach – włączając w to terytoria, obecnie znajdujące się pod rosyjską okupacją. Dla Ukraińców to jednak symbol jedności i domu, o który walczą każdego dnia i chcą go reprezentować na arenie międzynarodowej.

Przepisy IPC dotyczące strojów na zawodach zakazują wykorzystywania na nich tekstów hymnów narodowych, zwrotów motywacyjnych oraz publicznych lub politycznych przesłań bądź haseł związanych z tożsamością narodową. To właśnie w tej ostatniej kategorii, ku zdumieniu wielu obserwatorów, znalazła się mapa Ukrainy.

REKLAMA

Międzynarodowy komitet uznał, że uwiecznienie granic kraju jest gestem politycznym, na który w wiosce olimpijskiej nie ma miejsca. W sprawie wypowiedział się Craig Spence, odpowiadający za komunikację w paraolimpijskiej centrali, informując, że procedura zmiany przebiegła bezproblemowo. Nowe stroje reprezentacji Ukrainy zostały dostarczone w przeciągu 24 godzin i zatwierdzone przez IPC.

Rosjanie z hymnami, Ukraińcy z cenzurą

Cały ten spór o mapę nabiera jednak znacznie głębszego, niemal bolesnego kontekstu, gdy spojrzymy na to, jak IPC potraktowało inne kraje włączone w konflikt. Podczas gdy Ukraińcom zakazuje się pokazywania granic własnego państwa, komitet pozwolił na start reprezentantom Rosji i Białorusi. Co więcej – będą oni mogli występować pod własnymi flagami narodowymi, a w przypadku zwycięstw na arenach wybrzmią ich oficjalne hymny.

REKLAMA

To zestawienie decyzji wywołało wściekłość nie tylko w Kijowie, ale i w wielu europejskich stolicach. Trudno zrozumieć logikę, w której mapa napadniętego kraju jest "zbyt polityczna", a symbole państwa, które tę wojnę wywołało, są uznawane za element "neutralnego sportu". To właśnie ten brak elementarnej sprawiedliwości doprowadził do decyzji, która położy się cieniem na ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich.

Wielki bojkot w Weronie i polska solidarność

Ukraina postawiła sprawę jasno: nie ma zgody na legitymizowanie rosyjskiej obecności w takim wydaniu. Reprezentacja ogłosiła bojkot piątkowej ceremonii otwarcia, która odbędzie się w Weronie. W tym proteście Ukraińcy nie będą osamotnieni – do bojkotu oficjalnego startu igrzysk dołączyło kilka innych państw, w tym również Polska.

REKLAMA