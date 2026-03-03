Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026
Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026

TVP nie pokaże reprezentacji Rosji i Białorusi

Telewizja Polska ogłosiła bojkot sportowców z Rosji i Białorusi podczas XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich. Nadawca zapowiada, że nie pokaże ich w trakcie ceremonii otwarcia, a w zamian wyemituje planszę z hasłem "Solidarni z Ukrainą". Decyzję TVP popiera Polski Komitet Paralimpijski – reprezentacja Polski nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.

XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie odbędą się w dniach 6–15 marca 2026 roku we Włoszech. Areną zmagań będą – podobnie jak w przypadku zakończonych już Igrzysk Olimpijskich – Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Pierwsze zawody zaplanowano już na 5 marca.

We Włoszech zobaczymy ponad 600 sportowczyń i sportowców z niepełnosprawnościami, a reprezentacja Polski wystąpi w dziewięcioosobowym składzie. Warto przypomnieć, że to drugi raz, gdy Włochy są gospodarzem tej imprezy – poprzednio paraigrzyska odbyły się w 2006 roku w Turynie.

Flagi Rosji i Białorusi na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich. Stanowcze stanowisko TBP

W połowie lutego środowisko sportowe obiegła zaskakująca decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC), który zezwolił sportowcom z Rosji i Białorusi na start pod flagami swoich państw. Co więcej, podczas ceremonii medalowych mają być odgrywane hymny tych krajów.

Decyzja wywołała falę krytyki. Publiczni nadawcy z Litwy, Estonii, Finlandii i Łotwy zapowiedzieli, że nie pokażą w ogóle ceremonii otwarcia. W Polsce TVP postawiło na inny wariant.

"Telewizja Polska nie zaprezentuje sportowców, którzy w trakcie ceremonii otwarcia zbliżających się XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 wystąpią pod flagami Rosji i Białorusi. Bojkot jest wyrazem sprzeciwu nadawcy wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie oraz działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej" – czytamy w oświadczeniu.

Nadawca nie kryje rozczarowania decyzją IPC. "Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego" – pisze TVP i dodaje: "Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody".

Telewizja Polska podkreśla jednocześnie, że misją nadawcy jest pokazywanie rywalizacji sportowców z niepełnosprawnościami, a "rywalizacja paraolimpijczyków jest [dla TVP] ważnym elementem misji społecznej". "Jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka" – dodaje w komunikacie.

Przerwanie transmisji Zimowych Igrzysk Paralimpijskich i specjalna plansza

Telewizja Polska zapowiedziała konkretne działania techniczne. "Gdy w sygnale transmisyjnym z ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 pojawią się zawodnicy reprezentujący Rosję lub Białoruś, przerwiemy transmisję i wyemitujemy planszę z poniższą informacją: "SOLIDARNI Z UKRAINĄ. TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ".

Dodatkowo, w sytuacji gdy polski zawodnik zdobędzie srebrny lub brązowy medal, a zwycięzcą będzie reprezentant Rosji lub Białorusi, TVP pokaże moment dekoracji, ale zakończy transmisję przed odśpiewaniem hymnu i wciągnięciem flag na maszt.

Decyzję nadawcy popiera Polski Komitet Paralimpijski. Prezes organizacji, Łukasz Szeliga, zapowiedział również, że w ramach protestu reprezentacja Polski nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.

W komunikacie przypomniano również, że 24 lutego 2026 roku minęły cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji w Ukrainie. Jak podkreślono, konflikt "każdego dnia powoduje śmierć i cierpienie ludzi, w tym niewinnych ukraińskich cywilów".

Gdzie oglądać Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026?

Relacje z XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz w kanałach online nadawcy – na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i w Smart TV.