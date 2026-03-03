Andrzeja Chyra zagra papieża Jana Pawła II Fot. Shutterstock // montaż: naTemat

W Rzymie rozpoczęły się zdjęcia do watykańskiego thrillera "Santo Subito" w reżyserii Francuza Bertranda Bonelli. Film skupi się na śledztwie prowadzonym po śmierci Jana Pawła II, dotyczącym jego drogi do świętości. W rolę polskiego papieża wcieli się Andrzej Chyra, a to niejedyna polska gwiazda w obsadzie filmu.

Głównym bohaterem filmu "Santo Subito" – koprodukcji Francji, Włoch i Polski – jest amerykański ksiądz Joseph Murolo powołany przez Watykan do pełnienia funkcji tzw. adwokata diabła – osoby mającej wskazać wszelkie wątpliwości i niejasności związane z życiem papieża. Wcieli się w niego Mark Ruffalo, gwiazdor "Avengers", "Biednych istot" i "Grupy zadaniowej".

Andrzej Chyra jako Jan Paweł II w "Santo Subito"

Śledztwo Muroli prowadzi do rozmów z osobami z najbliższego otoczenia Jana Pawła II i stopniowo zaczyna podważać nie tylko oficjalną narrację, ale też osobistą wiarę bohatera. Polskiego papieża, w którego w 2005 i 2006 roku zagrał Piotr Adamczyk, zagra Andrzej Chyra ("Dług", "Komornik"), a kardynała Stanisława Dziwisza – Cezary Żak ("Ranczo").

Do obsady "Santo Subito" dołączyła także Brytyjka Charlotte Rampling ("45 lat"), która zagra Annę Teresę Tymieniecką – filozofkę i wieloletnią powierniczkę papieża. W filmie pojawią się również Marisa Borini jako matka Josepha, Sofia Murolo, Anton Lesse jako ojciec Matthew, jego przyjaciel, oraz Adam Bessa jako Ali Agca.

Zdjęcia do watykańskiego thrillera – kolejnego po "Konklawe" z 2024 roku – zaplanowano we Włoszech (m.in. w Rzymie i Materze) oraz w Polsce. Za kamerą stanie Francuz Bernard Bonello ("Saint Laurent"), który napisał scenariusz z Thomas Bidegainem ("Emilia Pérez"). Premiera "Santo Subito" przewidywana jest na 2027 rok, a producenci nie ukrywają, że celem jest pokaz na festiwalu w Cannes.

Listy Jana Pawła II i Anny Teresy Tymienieckiej ujawnione po 16 latach

Przypomnijmy, że relacja Anny Teresy Tymienieckiej, która pojawi się w "Santo Subito", i Jana Pawła II przez lata pozostawała poza oficjalną narracją o pontyfikacie Polaka. Po 16 latach milczenia setki listów ujrzały światło dzienne w cyklu reportażu "Tajemnica korespondencji" Marcina Gutowskiego zrealizowanym w ramach programu "Czarno na białym" na antenie TVN24.

Tymieniecka, Amerykanka polskiego pochodzenia, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w latach 50. Była filozofką o międzynarodowej renomie, założycielką Światowego Instytutu Fenomenologii, żoną Hendrika S. Houthakkera – ekonomisty i doradcy dwóch amerykańskich prezydentów. Z Karolem Wojtyłą korespondowała przez ponad 30 lat – zarówno zanim został papieżem, jak i w czasie pontyfikatu.

Cały zbiór listów trafił do Biblioteki Narodowej w 2008 roku – trzy lata po śmierci Jana Pawła II i sześć lat przed śmiercią Tymienieckiej. Archiwum zakupiono na prywatnej aukcji, za pośrednictwem nowojorskiego domu aukcyjnego Sotheby's, za publiczne pieniądze.

Mimo to przez 16 lat listy pozostawały zamknięte w sejfie. Dostęp do nich miał wyłącznie dyrektor biblioteki, a po latach przeczytał je Marcin Gutowski.

Jak podkreślił dziennikarz, skala i charakter tej korespondencji są bezprecedensowe. Tymieniecka i Jan Paweł II pisali "ze sobą bardzo dużo, bardzo głęboko, czasami bardzo emocjonalnie". – (To) bliska, głęboka, zażyła, przyjacielska, choć trudna i wyboista, relacja – zauważył na antenie TVN24. – Eksperci, także przyjaciele Jana Pawła II, którym pokazaliśmy te listy, mówią, że nikt nie odważył się w ten sposób mówić do papieża – dodał Marcin Gutowski.