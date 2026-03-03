Andrzej Chyra i Jan Paweł II
Andrzeja Chyra zagra papieża Jana Pawła II Fot. Shutterstock // montaż: naTemat

W Rzymie rozpoczęły się zdjęcia do watykańskiego thrillera "Santo Subito" w reżyserii Francuza Bertranda Bonelli. Film skupi się na śledztwie prowadzonym po śmierci Jana Pawła II, dotyczącym jego drogi do świętości. W rolę polskiego papieża wcieli się Andrzej Chyra, a to niejedyna polska gwiazda w obsadzie filmu.

Głównym bohaterem filmu "Santo Subito" – koprodukcji Francji, Włoch i Polski – jest amerykański ksiądz Joseph Murolo powołany przez Watykan do pełnienia funkcji tzw. adwokata diabła – osoby mającej wskazać wszelkie wątpliwości i niejasności związane z życiem papieża. Wcieli się w niego Mark Ruffalo, gwiazdor "Avengers", "Biednych istot" i "Grupy zadaniowej".

Andrzej Chyra jako Jan Paweł II w "Santo Subito"

Śledztwo Muroli prowadzi do rozmów z osobami z najbliższego otoczenia Jana Pawła II i stopniowo zaczyna podważać nie tylko oficjalną narrację, ale też osobistą wiarę bohatera. Polskiego papieża, w którego w 2005 i 2006 roku zagrał Piotr Adamczyk, zagra Andrzej Chyra ("Dług", "Komornik"), a kardynała Stanisława DziwiszaCezary Żak ("Ranczo").

Do obsady "Santo Subito" dołączyła także Brytyjka Charlotte Rampling ("45 lat"), która zagra Annę Teresę Tymieniecką – filozofkę i wieloletnią powierniczkę papieża. W filmie pojawią się również Marisa Borini jako matka Josepha, Sofia Murolo, Anton Lesse jako ojciec Matthew, jego przyjaciel, oraz Adam Bessa jako Ali Agca.

Zdjęcia do watykańskiego thrillera kolejnego po "Konklawe" z 2024 roku – zaplanowano we Włoszech (m.in. w Rzymie i Materze) oraz w Polsce. Za kamerą stanie Francuz Bernard Bonello ("Saint Laurent"), który napisał scenariusz z Thomas Bidegainem ("Emilia Pérez"). Premiera "Santo Subito" przewidywana jest na 2027 rok, a producenci nie ukrywają, że celem jest pokaz na festiwalu w Cannes.

Listy Jana Pawła II i Anny Teresy Tymienieckiej ujawnione po 16 latach

Przypomnijmy, że relacja Anny Teresy Tymienieckiej, która pojawi się w "Santo Subito", i Jana Pawła II przez lata pozostawała poza oficjalną narracją o pontyfikacie Polaka. Po 16 latach milczenia setki listów ujrzały światło dzienne w cyklu reportażu "Tajemnica korespondencji" Marcina Gutowskiego zrealizowanym w ramach programu "Czarno na białym" na antenie TVN24.

Tymieniecka, Amerykanka polskiego pochodzenia, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w latach 50. Była filozofką o międzynarodowej renomie, założycielką Światowego Instytutu Fenomenologii, żoną Hendrika S. Houthakkera – ekonomisty i doradcy dwóch amerykańskich prezydentów. Z Karolem Wojtyłą korespondowała przez ponad 30 lat – zarówno zanim został papieżem, jak i w czasie pontyfikatu.

Cały zbiór listów trafił do Biblioteki Narodowej w 2008 roku – trzy lata po śmierci Jana Pawła II i sześć lat przed śmiercią Tymienieckiej. Archiwum zakupiono na prywatnej aukcji, za pośrednictwem nowojorskiego domu aukcyjnego Sotheby's, za publiczne pieniądze.

Mimo to przez 16 lat listy pozostawały zamknięte w sejfie. Dostęp do nich miał wyłącznie dyrektor biblioteki, a po latach przeczytał je Marcin Gutowski.

Jak podkreślił dziennikarz, skala i charakter tej korespondencji są bezprecedensowe. Tymieniecka i Jan Paweł II pisali "ze sobą bardzo dużo, bardzo głęboko, czasami bardzo emocjonalnie". – (To) bliska, głęboka, zażyła, przyjacielska, choć trudna i wyboista, relacja – zauważył na antenie TVN24. – Eksperci, także przyjaciele Jana Pawła II, którym pokazaliśmy te listy, mówią, że nikt nie odważył się w ten sposób mówić do papieża – dodał Marcin Gutowski.

Trzy części reportażu – "Zakup za miliony", "Droga do Watykanu" i "Skandal w Bostonie", można obejrzeć w sieci w TVN24+.