Skala nieufności ZUS wobec ciężarnych Polek jest niepokojąca. Fot. Shutterstock

– Jako społeczeństwo powinniśmy dbać o to, by matka donosiła to nowe życie w spokoju i bezpieczeństwie. Tymczasem w polskim systemie widzę dyskryminację, która absolutnie nie wspiera mechanizmu zwiększania dzietności – tak politykę kontrolną ZUS-u komentuje dla naTemat mec. Kamila Bakuła-Hechłacz.

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W nowym cyklu naTemat "Matka. Status: Podejrzana" przyglądamy się procedurom ZUS i sprawdzamy, jak wyglądają one z perspektywy kobiet, które musiały się z nimi zmierzyć. Oddajemy głos matkom, ale także prawnikom, ginekologom i przedstawicielom instytucji. Pytamy, gdzie przebiega granica między ochroną publicznych pieniędzy a biurokratycznym obciążeniem kobiet w ciąży i młodych matek. Sprawdzamy też, jakie prawa mają kobiety w kontakcie z ZUS i czy obowiązujące procedury wymagają zmian.

Aleksandra Tchórzewska: Czy jedno zdjęcie z filiżanką herbaty w kawiarni opublikowane na Instagramie może sprawić, że ZUS odbierze kobiecie w ciąży przebywającej na zwolnieniu lekarskim środki na życie?

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Mec. Kamila Bakuła-Hechłacz: W dużej mierze zależy to od sposobu, w jaki ciężarna uzasadni swoje zachowanie i przedstawi okoliczności całej sytuacji. Może się przecież zdarzyć, że w drodze do apteki po leki poczuła się gorzej i musiała na chwilę przystanąć, by napić się czegoś i dojść do siebie.

Kluczowe znaczenie mają dowody oraz sposób, w jaki zostanie wyjaśnione to wyjście. Nie ulega wątpliwości, że ZUS ma prawo przeprowadzać takie kontrole. Jednocześnie jednak kobieta ma pełne prawo bronić swojego stanowiska i przedstawić własne wyjaśnienia.

Wiele bohaterek moich rozmów czuje się z tym fatalnie. Mówią o konieczności zbierania "alibi". Jedna z nich pytała retorycznie: "Musiałam pokazać paragon z apteki. A co, gdybym zamiast leków kupowała majtki? Też musiałabym się obnażać z intymności przed urzędnikiem?"

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Przede wszystkim przeanalizujmy rodzaj zwolnienia. Jeśli ciężarna ma tzw. zwolnienie "chodzące", nie można twierdzić, że nie wolno jej wyjść z domu i zrobić niezbędnych zakupów. Zakup bielizny w czasie ciąży – gdy ciało się zmienia i potrzebny jest inny rozmiar – to naturalna potrzeba dnia codziennego. Taki wydatek jest uzasadniony, a w sytuacji braku paragonu ZUS powinien uwzględnić stosowne oświadczenie.

Czy to forma inwigilacji? Z pewnością jest to sytuacja skrajnie niekomfortowa. Wiele kobiet ma poczucie, jakby zrobiły coś niewłaściwego, choć przecież po prostu są w ciąży i funkcjonują na co dzień.

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Co ZUS właściwie sprawdza? Czy kobieta jest "naprawdę" w ciąży?

Nie sama ciąża jest tu problemem, lecz ewentualne nadużywanie prawa do zwolnienia chorobowego. Ciąża jako taka nie stanowi niezdolności do pracy – są nią dopiero konkretne dolegliwości zdrowotne z nią związane. Rolą ZUS jest sprawdzenie, czy to prawo nie jest wykorzystywane w sposób nieuprawniony.

Pozostaje jednak pytanie, czy rzeczywiście można mówić o "nadużyciu", gdy kobieta zmaga się z uporczywymi mdłościami czy silnym bólem kręgosłupa, który uniemożliwia jej wielogodzinne siedzenie przy biurku.

Kolejny "smaczek" z forum: rano kobieta wymiotowała, jest w piżamie, źle się czuje. Nagle puka kontroler. Czy ona ma obowiązek wpuścić go do domu?

Jeśli pojawi się kontroler, kobieta może wpuścić go do mieszkania – wówczas kontrola zostanie przeprowadzona na miejscu. Nie ma jednak takiego obowiązku.

Jeżeli nie otworzy drzwi, ma prawo później – osobiście lub elektronicznie – przekazać do ZUS wyjaśnienia, dlaczego nie mogła tego zrobić oraz jak wyglądały okoliczności całej sytuacji.

Moimi bohaterkami są też przedsiębiorczynie, kobiety prowadzące własne biznesy. Zostały oskarżone o to, że miały fikcyjne działalności, by wyłudzić zasiłek. Dlaczego kobiety, które zamiast stać w kolejce do MOPS-u, robią coś dla siebie, są tak inwigilowane?

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To nie dotyczy wyłącznie kobiet prowadzących działalność gospodarczą, choć faktycznie – w sytuacji, gdy podwyższają one podstawę wymiaru składek, ZUS częściej decyduje się na kontrolę.

Podobny mechanizm działa w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie, które nagle przechodzą na umowę o pracę, a także tych, które korzystają ze zwolnienia lekarskiego tuż po podjęciu zatrudnienia.

Co istotne, takie postępowania kontrolne najczęściej wszczynane są dopiero po porodzie – w momencie, gdy kobieta składa wniosek o zasiłek macierzyński.

Dlaczego ZUS czeka do momentu narodzin dziecka?

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Dzieje się tak dlatego, że w tym momencie to ZUS musi realnie wypłacić środki z własnego funduszu. Wcześniej – w przypadku większych pracodawców – to oni wypłacali świadczenie, a następnie rozliczali je z ZUS-em. Zakład szczegółowo bada sprawę najczęściej dopiero wtedy, gdy sam ma ponieść bezpośredni koszt.

W praktyce oznacza to, że ciężar dowodu spada na kobietę już w okresie połogu. To ona musi wykazać, że jej umowa o pracę nie była pozorna. Problem polega na tym, że ZUS często ocenia nie tyle legalność zatrudnienia, ile jego "racjonalność", co bywa odbierane jako automatyczne wrzucanie wszystkich kobiet do jednego worka.

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A co, jeśli ten stres zagraża ciąży? Kobieta może żądać zadośćuczynienia za nerwy?

Na samym początku kobieta powinna zadbać o dowody potwierdzające, że pogorszenie stanu zdrowia było spowodowane stresem wywołanym działaniami ZUS. Udowodnienie związku przyczynowego jest trudne, ale jeśli sprawa o zasiłek zostanie wygrana, można dodatkowo wnioskować o odszkodowanie.

ZUS wygrywa większość spraw w sądach?

ZUS działa według terminów – kobieta ma jedynie siedem dni na pierwsze wyjaśnienia. Dla młodej mamy, przemęczonej, niewyspanej i w pełni skupionej na noworodku, odpowiedź w tym krótkim czasie jest niezwykle trudna.

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Wiele kobiet nie zdąża dotrzymać terminu lub poddaje się presji, a brak odpowiedzi jest traktowany przez ZUS jako przyzwolenie.

Dalsza część wywiadu poniżej

Słyszałam o kontroli w dniu planowanej cesarki. Czy to nie jest już jakaś przemoc instytucjonalna?

Formalnie ZUS może przeprowadzać kontrole przez cały okres zwolnienia, ale pytanie, czy jest to w pełni humanitarne, pozostaje otwarte. Kobieta rodząca ma wystarczająco dużo stresu i powinna móc skupić się na porodzie.

Oczywiście można odmówić kontroli i później złożyć wyjaśnienia wraz z dokumentem potwierdzającym cięcie cesarskie lub poród, ale sama konieczność obrony przed urzędem w tym momencie jest absurdalna.

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Moje bohaterki mówią wprost: "Gdybym wiedziała, że tak to wygląda, nie zdecydowałabym się na dziecko". Czy w kraju z tak niską dzietnością ten problem się nie pogłębi?

Kobiety wymieniają się informacjami i doświadczeniami, a wiele postępowań rozpoczyna się dopiero po złożeniu wniosku o zasiłek macierzyński. To wywołuje ogromny stres i może wpływać na decyzje o powiększeniu rodziny.

System "łapanki" wyłapuje nieliczne przypadki nadużycia, ale przy okazji rani tysiące uczciwych matek. Orzecznictwo jasno wskazuje, że samo bycie w ciąży nie zabrania podjęcia pracy ani zmiany formy zatrudnienia.

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Niestety ZUS często oskarża kobiety o pozorność, co nie powinno mieć miejsca.

Często słyszą też, że "ciąża to nie choroba".

Sama jestem mamą dwójki dzieci i wiem, jak to wygląda. Ciąża to nie choroba, ale generuje mnóstwo chorób współistniejących. Niepowściągliwe wymioty to choroba – kobieta musi brać leki, by móc odżywić siebie i dziecko. Choroby kręgosłupa, kończyn, stany lękowe, depresyjne – to wszystko są realne wskazania do zwolnienia.

Jako społeczeństwo powinniśmy dbać o to, by matka donosiła to nowe życie w spokoju i bezpieczeństwie.

Tymczasem w polskim systemie widzę dyskryminację, która absolutnie nie wspiera mechanizmu zwiększania dzietności.

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Czy ma pani w swojej praktyce przykłady szczególnie absurdalnych decyzji?

Nie mogę ujawniać szczegółów, ale liczba decyzji o pozorności umowy rośnie drastycznie. ZUS potrafi zakwestionować umowę kobiecie, która prowadziła firmę przez lata, a potem zmieniła formę na etat u innego właściciela. Nawet jeśli pracuje tam od dłuższego czasu, ZUS potrafi uznać to za spisek mający na celu wyłudzenie świadczeń.