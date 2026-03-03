Trzy sklepy Lidl są czynne 24 godziny na dobę, przez 6 dni w tygodniu. Oto lista. Shutterstock.com/uslatar

Całodobowy Lidl brzmi nieprawdopodobnie – a jednak sieć sklepów zdecydowała się na ten ruch. Trzy placówki otwarte będą 24 godziny na dobę przez sześć dni w tygodniu. W programie pilotażowym weźmie udział Lidl w Warszawie oraz dwa sklepy w innych województwach. Sprawdź, które.

Trzy sklepy sieci Lidl w Polsce otwarte przez całą dobę. Dyskonty otwierają drzwi dla klientów w poniedziałek o godz. 1:00, a zamykać będą w sobotę o 23:00. To nie żart – sieć potwierdziła, że wydłużyła godziny otwarcia wybranych placówek w odpowiedzi na potrzeby klientów.

Całodobowy Lidl. Oto trzy sklepy czynne 24 godziny na dobę

Sieć dyskontów Lidl cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Rywal Biedronki zdecydował się wyjść naprzeciw potrzebom tych, którzy pracują w niestandardowych godzinach lub systemie zmianowym – albo po prostu są nocnymi markami. Podjęto decyzję o wdrożeniu programu pilotażowego, w ramach którego trzy sklepy Lidl są całodobowe. Są, bo program ruszył już w poniedziałek, 2 marca.

Oto sklepy Lidl, które czynne będą przez 24 godziny na dobę, od godz. 1:00 w poniedziałek do 23:00 w sobotę:

Warszawa, ul. Kasprowicza 117, Poznań, ul. Bułgarska 113, Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka 1.

Sieć dyskontów wprowadza też zasady znane ze stacji benzynowych. Codziennie w godz. od 23:45 do 00:15 obowiązywać będzie bowiem przerwa w dostępie do kas sklepowych podyktowana względami organizacyjnymi. W tym czasie Lidl pozostanie otwarty dla klientów, którzy będą mogli realizować zakupy; niemożliwe będzie jednak dokonywanie płatności.

"Celem Lidl Polska jest dostosowanie godzin pracy sklepów do potrzeb klientów w taki sposób, aby wszyscy – niezależnie od trybu pracy czy codziennych obowiązków – mogli skorzystać z oferty sklepów. Pilotaż pozwoli sieci ocenić zainteresowanie nowym modelem zakupowym oraz podjąć decyzje dotyczące ewentualnego rozszerzenia projektu na inne lokalizacje w przyszłości" – czytamy w cytowanym przez Portal Spożywczy komunikacie Lidla.

Czy Biedronka, chcąc dogonić konkurencję, również wprowadzi podobny program? To pytanie na razie pozostaje otwarte.

Co warto kupić w całodobowym Lidlu i nie tylko? Wybrane promocje

W nowej gazetce Lidla obowiązującej do 4 marca znalazło się kilka wartych uwagi produktów. Konsumentów powinna ucieszyć środowa promocja na mrożone maliny, które zamiast 16,99 zł kosztować będą 10,19 zł (z kuponem i aplikacją, przy zakupie 2 opakowań). Taniej kupimy również filet z piersi kurczaka XXL – promocyjna cena wynosi 14,99 zł za kilogram (również z kuponem i aplikacją). Opłaca się wrzucić do koszyka mleko UHT 3,2 proc. MU!, które przy zakupie sześciu kartonów kosztować będzie 1,49 zł za sztukę – dla posiadaczy kuponów i aplikacji.

