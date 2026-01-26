Lidl oferuje air fryer SilverCrest w promocyjnej cenie 99 zł. Shutterstock.com/Lazy_Bear

Lidl ma prawdziwy cenowy hit. Air fryer to niezastąpiony pomocnik w każdej kuchni, a sieć dyskontów proponuje urządzenie marki własnej SilverCrest za jedyne 99 złotych. Trzeba się jednak pospieszyć: promocja na frytkownicę obowiązuje w sklepach stacjonarnych tylko do 29 stycznia lub do wyczerpania zapasów.

Air fryery, czyli frytkownice beztłuszczowe, od kilku lat podbijają polski rynek. Nic dziwnego, że pojawiają się w ofertach kolejnych dyskontów. Lidl nie tylko nie pozostaje w tyle, ale i wyprzedza konkurencję, jeśli chodzi o promocje: oferuje sprzęt marki własnej SilverCrest za 99 złotych.

Promocja na air fryer SilverCrest w Lidlu. Oto jego funkcje

Air fryer SilverCrest to kompaktowy, 2-litrowy sprzęt o mocy 1000 W. Jego regularna cena wynosi 129 złotych, ale obecnie można kupić go za jedyne 99 złotych. Produkt dostępny jest stacjonarnie (wtedy należy aktywować kupon w aplikacji) lub w sklepie online. Z kuponu można skorzystać do 29 stycznia lub do wyczerpania zapasów na półkach.

Co otrzymujemy w tej cenie? Sprzęt ma programy obejmujące smażenie, grillowanie, gotowanie i pieczenie. Jest kompaktowy, lekki (waży niecałe 2,5 kg) i wyposażony w kosz i kratkę, które można myć w zmywarce. Sprzęt nie ma wyświetlacza, ale znajdziemy tu wszystkie najpotrzebniejsze funkcje, w tym automatyczne wyłączanie.

Tani air fryer z Lidla wyposażono w dwa pokrętła: do regulowania temperatury (od 80 do 200 stopni Celsjusza) oraz ustawiania czasu pieczenia (do 30 minut). Jak podaje producent, dwulitrowy pojemnik pomieści ok. 230 g mrożonych frytek (choć ich optymalna ilość wynosi 180 g).

Air fryer: czy warto?

Produkt z Lidla dostępny jest w wyjątkowo korzystnej cenie, a opinie zamieszczone przez użytkowników na stronie produktu w sklepie online wyglądają obiecująco. Warto zwrócić uwagę na to, co podkreślił jeden z konsumentów: niewielka komora sprawia, że air fryer SilverCrest sprawdzi się dla jednej lub dwóch osób. Inny użytkownik wskazuje, że minusem jest niewielka moc urządzenia (1000 W), choć chwali jego kompaktowy rozmiar, ale powiedzmy sobie szczerze – w tej cenie raczej trudno znaleźć konkurencyjny produkt.

Obecnie frytkownice beztłuszczowe zyskują na popularności: są wszechstronne, pozwalają oszczędzić czas, a także zużywają mniej energii niż tradycyjne piekarniki. W sieci znajdziemy tysiące opinii, a większość użytkowników jest zachwycona możliwością szybkiego przygotowania chrupiących potraw przy minimalnej ilości tłuszczu. W air fryerze zrobimy nie tylko frytki, ale i pełnoprawny obiad lub deser.

