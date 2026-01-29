Lidl rusza za chwilę z dużą promocją na masło i cukier. Fot. shutterstock // Fot. screen Lidl

Masło i cukier są w wielu polskich domach wręcz niezbędne. Lidl postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i przygotował specjalną ofertę na te produkty. Już za chwilę rozpocznie się duża promocja.

Masło, cukier, mąka, mleko to prawdziwy must have wielu przepisów na pyszne polskie dania. Ich ceny potrafią się jednak mocno wahać. Ale znane dyskonty co jakiś czas przygotowują specjalne obniżki. Warto na nie polować.

Promocja w Lidlu na cukier i masło

Już za chwilę, bo 30 stycznia rusza promocja na masło i cukier w Lidlu. Najlepiej zapamiętać tę datę, bowiem oferta na masło będzie obowiązywała tylko przez dwa dni, a na cukier jeszcze krócej, bo tylko w piątek.

Obniżką objęto masło Pilos Masło Extra 83 proc., w 200 g kostce. Cena regularna wynosiła 5,99 zł, a po obniżce 2,99 zł. Aby móc skorzystać z tej oferty trzeba kupić trzy sztuki, mieć aplikację Lidla i aktywować kupon. Limit na jedną jedną aplikację, czyli kartę, to trzy produkty.

Interesująca promocja pojawiła się też na cukier. Chodzi dokładnie Polski Cukier i Kuchnię Lidla w standardowym opakowaniu po 1 kg. Cena poza obniżką wynosi 2,69 zł. Ale można kupić 5 sztuk, wówczas 5 dostanie się gratis. Podobnie jak w przypadku masła, aby móc kupić ten produkt w okazyjnej cenie trzeba mieć aplikację sklepu Lidl i aktywować kupon. Limit na kartę to 10 sztuk.

Dodajmy, że w ten nadchodzący weekend domowe zapasy zrobimy tylko w sobotę. Miniona niedziela (25 stycznia) była handlowa, a teraz czeka nas dłuższa przerwa od zakupów w siódmym dniu tygodnia.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku prezentuje się następująco:

25 stycznia, 29 marca (niedziela przed Wielkanocą), 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem).

Można zaobserwować, że w kalendarzu znajduje się kilka sporych luk, w tym ta między 30 sierpnia a 6 grudnia. Ale w niedziele niehandlowe zakupy można zrobić m.in. na stacjach benzynowych, w aptekach, niewielkich sklepach osiedlowych (w których w te dni pracuje właściciel lub członek jego rodziny), placówkach świadczących usługi pocztowe, sklepach online, sklepach na dworcach i lotniskach.