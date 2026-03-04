Posty influencerów w Dubaju są mocno zastanawiające. Fot. Tik-Tok / julisjoking

"Jesteś w Dubaju, nie boisz się? Nie, bo nas chronią" – twierdzą influencerzy, których jest tam mnóstwo. Ich posty mają niemal identyczny przekaz. Czy nie mogą publikować innych treści? W sprawie pojawił się szokujący trop. A ogłoszenie władz tylko podsyciło emocje.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa. Faktem jest też to, że niektóre pociski odwetowe Irańczyków poleciały w kierunku Dubaju. Na szczęście większość z nich została przechwycona, ale odłamki spowodowały pożary. Zniszczenia na pewno było widać w jednym z hoteli na słynnej "Palmie".

Influencerzy zachwyceni Dubajem. Są zastraszani?

Dubaj jednak od dawna promuje się jako miasto pełne przepychu i bezpieczne: idealne dla biznesmenów czy influencerów. Jest ich tam naprawdę dużo. Nawet z Polski na stałe chce tam osiąść Lil Masti. Na wakacje natomiast poleciała słynna Andziaks z mężem Luką i dziećmi. Od pewnego czasu pomieszkuje w Dubaju również Marcelina Zawadzka.

"Z jednej strony można czuć strach z powodu sytuacji, ale z drugiej strony system obrony ZEA jest imponujący. I widząc to, jak działa, można poczuć się bezpiecznie, pomimo zagrożeń" – pisze na Instagramie Lil Masti. A takich treści jest zdecydowanie więcej.

Można odnieść nawet wrażenie, że influencerzy w Dubaju publikują niemal identyczne filmy. Na przykład na Tik-Toku powstał nawet taki trend. "Mieszkasz w Dubaju? Nie boisz się?" – czytamy w opisie, po czym na ekranach ukazują się władcy Dubaju i dopisek: "Nie bo wiemy, kto nas chroni".

Obserwatorzy zaczęli coś podejrzewać. "Czy dubajscy influencerzy są opłacani przez rząd za pozytywną reklamę?"; "Ludzie są opłacani za publikowanie tych treści?" – pojawiły się komentarze. Influencerzy jednak temu zaprzeczają i odpierają zarzuty: "Nikt mi nie mówi, co mam publikować".

Nagrania wychwalające Dubaj podbijają dziś media społecznościowe. Są oczywiście też tacy, którzy mówią o niepokoju, hukach i trzęsących się oknach podczas zestrzeliwania rakiet. Jest ich jednak bardzo mało – to po pierwsze.

Influencerzy w Dubaju dostali zakaz publikowania innych treści?

A po drugie niektóre osoby po chwili decydują się na usunięcie tych obrazków. Na przykład zrobiła tak niemiecka aktorka Natalie Bleicher-Woth. "Nie wiem, co mi wolno mówić, a co nie. Dlatego usunęłam niektóre rzeczy" – napisała. Inna niemiecka influencerka Zara Secret też zasugerowała coś podobnego: "Nie mamy pozwolenia na publikowanie czegokolwiek. Musiałam usunąć".

