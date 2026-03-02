Podróżujący utknęli na Bliskim Wschodzie. Jakie mają prawa? Fot. shutterstock

Tysiące turystów utknęło na Bliskim Wschodzie po tym, jak USA i Izrael uderzyły w Iran, a linie lotnicze momentalnie zaczęły zawieszać loty. Tymczasem Polska Izba Turystyki przypomniała, jakie prawa mają osoby w takiej sytuacji.

Jak podała agencja Reutera, ponad 20 linii lotniczych zawiesiło lub odwołało połączenia w związku z eskalacją konfliktu w Iranie. Uszkodzenia infrastruktury na lotniskach w Dubaju, Abu Zabi i Kuwejcie oraz zamknięte przestrzenie powietrzne sparaliżowały ruch w regionie, utrudniając powrót do kraju tysiącom pasażerów z całego świata.

Ponadto warto podkreślić, że zamknięcie przestrzeni powietrznej w tamtych regionach ma dziś skutki daleko wykraczające poza Bliski Wschód. Dubaj i Doha, leżące na skrzyżowaniu głównych tras między Europą a Azją, były kluczowymi węzłami przesiadkowymi dla globalnego ruchu lotniczego. Wstrzymanie ruchu w tych portach spowodowało jeszcze większy paraliż. Załogi oraz pasażerowie utknęli w nieodpowiednich miejscach.

Paraliż lotnictwa przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Oto prawa turystów

Polska Izba Turystyki właśnie zareagowała na tę sytuację. W komunikacie wspomniano, że linie lotnicze decyzję o wstrzymaniu lotów motywują zazwyczaj bezpieczeństwem swoich pasażerów.

Odwołanie jakiegoś rejsu mieści się w przepisach prawa. Szczególnie chodzi tutaj o ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wówczas klientom powinny zostać przedstawione alternatywne rozwiązania:

możliwość zmiany rezerwacji na inną imprezę turystyczną w ramach dostępnej oferty pełny zwrot wpłaconych środków w ustawowym terminie i w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności.

Co więcej, klienci danych biur, kiedy już gdzieś wylecieli i teraz nie mogą wrócić, powinni nadal mieć opiekę rezydentów i pilotów. "Organizatorzy utrzymują z nimi bezpośredni kontakt i monitorują sytuację operacyjną oraz bezpieczeństwa" – dodano.

Przewoźnicy powinni niezwłocznie przekazywać najnowsze informacje o zmianach w ruchu lotniczym.

"Warto podkreślić, że podróżni korzystający z usług biur podróży objęci są kompleksową opieką organizatora turystyki. Oznacza to, że w sytuacjach nadzwyczajnych nie pozostają sami. Organizator przejmuje odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce oznacza to realne bezpieczeństwo organizacyjne, prawne i finansowe, które jest szczególnie istotne w okresach podwyższonej niepewności międzynarodowej" – wyjaśnia PIT.

