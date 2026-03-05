Pepco wycofało eleganckie kubki i prosi klientów o zwrot. Co z nimi jest nie tak? Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Sieć Pepco opublikowała pilny komunikat do swoich klientów w sprawie wadliwego towaru. Sklep wycofał już ten produkt ze sprzedaży, jednak wiele osób wciąż może mieć go w kuchni. Co trzeba zrobić, by uniknąć potencjalnego zagrożenia?

W ostatnim czasie w naTemat pisaliśmy o wielu wycofanych produktach. Sieci takie jak m.in. Aldi, Dino oraz Biedronka zdjęły ze swoich półek szkodliwy asortyment. Przyczyny bywają różne, począwszy od ukrytych wad konstrukcyjnych, na wykryciu groźnych pestycydów kończąc. Tym razem problem ma popularny w naszym kraju sklep Pepco.

Wycofane kubki z Pepco. O które dokładnie chodzi?

Najnowsze ostrzeżenie Pepco dotyczy eleganckiego kubka Fashion o numerze PLU 612751. Klienci mogli je kupić ze względu na estetyczny wygląd. Wyróżniają się błyszczącymi, złotymi uszkami oraz obwódkami w tym samym kolorze. To właśnie te ozdoby stanowią zagrożenie.

Tak wyglądają wycofywane kubki Fot. Pepco

Nabywcy powinni bardzo uważnie obejrzeć zakupione kubki. "Piktogramy znajdują się na spodzie kubka – bardzo prosimy o weryfikację ich poprawności" – apeluje sieć Pepco w oficjalnym komunikacie.

Jeśli oznaczenia dotyczące mycia w zmywarce czy używania w mikrofali są przekreślone, to trafiliśmy na kubki, które dobrze informują o zakazach. Niestety nie wszystkie sprzedawane w Pepco miały dobre piktogramy.

Zwrot towaru do Pepco. Można odzyskać pieniądze

Całe zamieszanie wynika z pozornie drobnego, fabrycznego błędu w oznakowaniu. Część partii otrzymała mylące grafiki. Sugerują one kupującym, że produkty te można bezpiecznie myć w zmywarkach oraz bez problemu podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych.

Tak jednak nie jest i sklep stara się chronić klientów przed fatalną i niebezpieczną pomyłką. Posiadacze kubków nie powinni ich tak używać.

"Użytkowanie ich w ten sposób może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika (ryzyko oparzenia się) z uwagi na nagrzewanie się złotych elementów w kuchence mikrofalowej" – czytamy w komunikacie na stronie.