Turcja alarmuje o pocisku z Iranu, Teheran wszystkiemu zaprzecza. Fot. DiceME, Pixabay; montaż: naTemat.pl

Iran zaprzecza, że wystrzelił rakietę balistyczną w kierunku Turcji. Sprawa jest szczególnie drażliwa, bo zaledwie dzień wcześniej Ankara informowała o przechwyceniu pocisku lecącego w kierunku Turcji przez obronę powietrzną NATO.

Irańskie siły zbrojne odrzuciły oskarżenia o wystrzelenie rakiety balistycznej w kierunku Turcji. W przekazie podkreślono, że Teheran respektuje turecką suwerenność i nie zamierza naruszać jej bezpieczeństwa. Komunikat jest odpowiedzią na falę doniesień po incydencie z 4 marca, który Ankara opisała jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej przestrzeni powietrznej.

Zagrożenie zostało na czas zneutralizowane

Dzień wcześniej tureckie Ministerstwo Obrony przekazało, że wykryto pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu, który po przelocie przez przestrzeń Iraku i Syrii miał kierować się w stronę Turcji. Według Ankary zagrożenie zostało na czas zneutralizowane przez zasoby obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO rozmieszczone na wschodnim Morzu Śródziemnym.

"Ostrzegamy wszystkie strony przed działaniami, które mogłyby doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu w regionie. W tym kontekście będziemy kontynuować konsultacje z NATO i naszymi sojusznikami" – oświadczyło tureckie Ministerstwo Obrony.

Turcy podkreślali też, że na tym etapie nie ma informacji o ofiarach. W tle pojawił się jeszcze jeden wątek. Według relacji Ankary szczątki elementu przechwytującego spadły w dystrykcie Dörtyol w prowincji Hatay.

NATO potępia, ale ostrożnie waży słowa

Do sprawy odniosła się także rzeczniczka NATO Allison Hart. Sojusz potępił atakowanie Turcji i zadeklarował wsparcie dla sojusznika w sytuacji, gdy Iran ma prowadzić "bezpardonowe" uderzenia w regionie. Jednocześnie w części doniesień podkreślano, że NATO nie przesądziło publicznie, jakimi dokładnie środkami przechwycono pocisk.

