Ministerstwo Obrony w Ankarze poinformowało, że "wystrzelona z Iranu rakieta balistyczna, która zmierzała w kierunku Turcji, została przechwycona przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego". W akcji na szczęście nikt nie ucierpiał.

"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" – podkreślono w komunikacie, który zacytowała agencja Reutera.

