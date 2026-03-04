Ministerstwo Obrony w Ankarze poinformowało, że "wystrzelona z Iranu rakieta balistyczna, która zmierzała w kierunku Turcji, została przechwycona przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego". W akcji na szczęście nikt nie ucierpiał.
"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" – podkreślono w komunikacie, który zacytowała agencja Reutera.
Więcej informacji wkrótce.