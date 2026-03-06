Gotówka wraca do łask w czasach zagrożenia Fot. Quisquilia / Shutterstock.com

Przez lata Szwecja była globalnym wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o odchodzenie od fizycznego pieniądza. W wielu tamtejszych sklepach od dawna wiszą tabliczki "Nie przyjmujemy gotówki", a obywatele płacą za wszystko kartą lub telefonem. Tymczasem szwedzki bank centralny Riksbank nagle wydaje komunikat, który brzmi jak całkowite odwrócenie dotychczasowego trendu. Instytucja oficjalnie radzi obywatelom, by zrobili w domach awaryjne zapasy tradycyjnych banknotów.

Gdy pionier płatności cyfrowych nagle prosi obywateli o wypłatę pieniędzy z bankomatów, to znak, że sytuacja jest poważna. W Szwecji fizyczna gotówka odpowiada dziś za zaledwie ułamek wszystkich transakcji. Jednak najnowszy apel szwedzkiego banku pokazuje, że w kryzysowych momentach technologia musi ustąpić miejsca sprawdzonym, klasycznym rozwiązaniom.

Szwedzi mają trzymać gotówkę. Skąd ta nagła zmiana?

Powód jest bardzo konkretny i mało optymistyczny: napięta sytuacja geopolityczna na świecie i realne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. W przypadku konfliktu zbrojnego, zmasowanego cyberataku na infrastrukturę bankową lub rozległej awarii prądu (blackoutu), systemy płatności elektronicznych z dnia na dzień mogą po prostu przestać działać.

W kraju, w którym niemal nikt nie nosi przy sobie portfela z banknotami, awaria terminali oznaczałaby natychmiastowy paraliż. Ludzie nie mogliby kupić jedzenia, leków czy zatankować samochodu. Gotówka przestała więc być traktowana wyłącznie jako środek płatniczy, a stała się elementem obrony cywilnej.

Oto, co dokładnie zaleca Riksbank

Komunikat banku centralnego nie wywołuje paniki, ale wzywa do rozsądnego przygotowania się na najgorsze. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, każde szwedzkie gospodarstwo domowe powinno posiadać w domu co najmniej 1000 koron szwedzkich "gotówki awaryjnej". W przeliczeniu na polskie warunki to około 380-400 złotych, które w czasie kryzysu mają pozwolić na zakup absolutnie niezbędnych produktów, takich jak żywność, woda i leki.

Apel idzie jeszcze dalej. Riksbank zachęca Szwedów, by na co dzień od czasu do czasu wracali do korzystania z banknotów i monet w sklepach, co ma sztucznie podtrzymać fizyczny system obiegu pieniądza w państwie i sprawić, by ten nie zanikł całkowicie. Dodatkowo, w ramach dywersyfikacji ryzyka, zaleca się, aby rodziny posiadały w domach karty debetowe czy kredytowe z co najmniej kilku różnych banków, a także dostęp do wielu alternatywnych, cyfrowych metod płatności. Jeśli serwery jednej instytucji padną ofiarą ataku hakerskiego, karta z innej może wciąż stanowić jedyne koło ratunkowe.

Paradoks bezgotówkowego raju

Apel szwedzkich władz to fascynujący moment do refleksji nad naszą cyfrową wygodą. Szwecja zaszła w cyfryzacji tak daleko, że fizyczny pieniądz stał się tam rzadkością. Paradoksalnie, to właśnie ten technologiczny sukces został ich piętą achillesową. Władze uświadomiły sobie, że społeczeństwo całkowicie uzależnione od prądu i serwerów jest bezbronne w starciu z fizycznym kryzysem.