Andrzej Morozowski po pół roku wrócił do TVN24. Zmagał się z chorobą nowotworową Fot. kadr z TVN24

Andrzej Morozowski ponownie pojawił się na antenie stacji TVN24 po wielu miesiącach nieobecności. Uznany i lubiany dziennikarz szczerze wytłumaczył widzom powody swojego zniknięcia. Jego powrót wywołał ogromne poruszenie w sieci i lawinę komentarzy ze strony stęsknionych fanów.

REKLAMA

Andrzej Morozowski jest jedną z ikon polskiej telewizji i publicystyki. Karierę w mediach budował od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, by po dekadzie spędzonej przed mikrofonem Radia Zet, na stałe związać się ze stacją TVN24. Współtworzył takie programy jak "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", "Tak jest" i legendarne "Teraz my!" z Tomaszem Sekielskim.

Andrzej Morozowski walczył z chorobą. Wyznanie w programie "Tak jest"

Andrzej Morozowski po dłuższej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Tuż po starcie najnowszego wydania postanowił zwrócić się bezpośrednio do widzów. Opowiedział o swojej chorobie i zapewnił, że wraca na stałe na antenę, aczkolwiek w "niepełnym wymiarze".

REKLAMA

"Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej" – wyznał dziennikarz.

Powrót gwiazdy do stacji TVN24. Reakcja redakcji i widzów

Koledzy z pracy zgotowali dziennikarzowi ciepłe powitanie. Radości nie kryła między Marta Kuligowska, która opublikowała na Instagramie pamiątkowe zdjęcie z redakcji. "Andrzej czekaliśmy na Twój powrót. Przejmujące słowa na początku 'Tak jest' o chorobie, z którą walczy Andrzej. Bardzo się cieszymy, że wróciłeś do nas i do naszych widzów i wszyscy w TVN24 kibicujemy Ci w walce o zdrowie" – napisała dziennikarka na swoim profilu.

REKLAMA

Równie entuzjastycznie zareagowali internauci. Pod rolką na profilu TVN24 zaroiło się od wsparcia dla ulubionego dziennikarza. Oto niektóre z nich:

Ogromna radość widzieć pana na ekranie. Życzę, żeby zdrowie wróciło na dobre.

Wreszcie! Program "Tak jest" bez pana Andrzeja Morozowskiego to po prostu nie ten sam program. Dobrze znowu pana widzieć. Dużo zdrowia życzę i powodzenia w nowym wydaniu audycji. Trzymamy kciuki za totalne zwycięstwo nad chorobą! Dużo zdrowia! Pytała o Pana nawet moja 10 latka! Dziś usłyszała ze swojego pokoju i aż przybiegła "mama ten fajny pan wrócił" Dużo zdrowia Panu życzę Panie Andrzeju. Zawsze bardzo lubiłem oglądać programy prowadzone przez Pana, jest Pan bardzo dobrym dziennikarzem. Witam serdecznie Pana życzę zdrowia i proszę myśleć pozytywnie, bo wiara czyni cuda. Dobrze Pan wygląda. Powodzenia.

REKLAMA

Zniknięcie Andrzeja Morozowskiego w 2024 roku. Co się wtedy stało?

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Andrzej Morozowski musiał na wiele miesięcy pożegnać się z telewizją. Podobna sytuacja była w kwietniu 2024 roku. Pojawiało się wtedy wiele pytań od widzów i spekulacji, które rozwiał Tomasz Sianecki w "Szkle kontaktowym" na antenie TVN24.

– Mogę państwu powiedzieć, że dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej jest po pewnym zabiegu szpitalnym, tak to nazwijmy. Dochodzi do siebie. Wszyscy wiemy, że za dwa, trzy, może cztery tygodnie wróci w pełni sił. Też państwa pozdrawia – przekazał.

18 czerwca 2024 roku Morozowski ponownie pojawił się na wizji i podziękował za wsparcie. – Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy tak niepokoili się o moje zdrowie. Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił. Jak widać, podziałało i mogę przestawić państwu dzisiejszych państwa i moich gości – tak Morozowski zaczął program.