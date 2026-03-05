Zoja Skubis ze swoją Barbie, która zdobywa Mount Everest Fot. Instagram.com/zojaskubis

Jako mała dziewczynka bawiła się lalkami, dziś sama stała się jedną z nich – i to w najbardziej prestiżowym wydaniu. 20-letnia podróżniczka i himalaistka Zoja Skubis dołączyła do elitarnego, globalnego grona kobiet wyróżnionych przez firmę Mattel. Najmłodsza Polka, która zdobyła Mount Everest, otrzymała z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet własną, unikatową lalkę Barbie.

Takie wyróżnienie nie trafia się z przypadku. Z okazji Dnia Kobiet marka Barbie po raz kolejny postanowiła udowodnić, że kultowa lalka to już dawno coś więcej niż tylko zabawka w cukierkowym domku. W tym roku powołano do życia wyjątkową inicjatywę o nazwie Barbie Dream Team. To międzynarodowe zestawienie wybitnych kobiet, które przecierają szlaki w swoich dziedzinach, łamią schematy i udowadniają młodym dziewczynkom, że płeć nie jest żadną barierą w realizowaniu ekstremalnych marzeń.

Projekt wiąże się z wyprodukowaniem jedynej w swoim rodzaju lalki, stworzonej na podobieństwo nagrodzonej bohaterki. Plastikowa odpowiedniczka Zoi Skubis prezentuje jej wygląd podczas podróży dziewczyny na najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Zamiast wieczorowej sukni, ma na sobie outdoorowy strój marki Adidas Terrex, solidne buty do trekkingu i sportowe okulary przeciwsłoneczne. Taki ubiór to symbol drogi, morderczego wysiłku fizycznego i niezłomnej determinacji.

Światowe legendy w jednej drużynie

Obecność 20-letniej Polki w tegorocznym zestawieniu robi tym większe wrażenie, gdy spojrzymy na nazwiska innych kobiet, które znalazły się w Barbie Dream Team 2026. Zoja stanęła w jednym rzędzie z absolutnymi gigantkami sportu, nauki i popkultury z całego świata.

W tym roku własne, spersonalizowane lalki w ramach kampanii otrzymały również:

Serena Williams – ikona i absolutna legenda światowego tenisa Kellie Gerardi – amerykańska astronautka i badaczka Regina Sirvent Alvarado – meksykańska zawodowa kierowczyni wyścigowa Chloe Kelly – gwiazda piłkarskiej reprezentacji w Anglii Helene Fischer – niemiecka artystka pop Stephanie Gilmore – ośmiokrotna mistrzyni świata w surfingu z Australii Smriti Mandhana – wybitna indyjska zawodniczka krykieta

Znalezienie się w tak elitarnym towarzystwie to dla każdej młodej kobiety powód do niewyobrażalnej dumy.

Kim jest Zoja Skubis? (Jeśli jeszcze nie wiesz, pora nadrobić)

Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji śledzić jej wyczynów – Zoja to absolutny fenomen polskiej sceny podróżniczej i sportów ekstremalnych. Mając zaledwie 19 lat, zgromadziła w swoim CV osiągnięcia, którymi można by obdzielić kilka życiorysów. Jest najmłodszą Polką, która stanęła na dachu świata, zdobywając Mount Everest (8849 m n.p.m.), a wcześniej pokonała jeszcze inny ośmiotysięcznik – Manaslu (8163 m n.p.m.).

Jej definicja "odpoczynku" jest równie ekstremalna. Skubis ma na swoim koncie m.in. ukończenie maratonu na Antarktydzie, 500-kilometrową przeprawę na rolkach przez USA oraz morderczy bieg legendarną Drogą Śmierci w Boliwii. Swoje przygotowania i podróże relacjonuje w sieci, gdzie zgromadziła już pokaźną liczbę obserwujących, bo ponad 500 tys. na Instagramie.

Polki, które przetarły szlak

Warto na koniec podkreślić, że Zoja Skubis dołącza do bardzo zacnego grona Polek, które w przeszłości również doczekały się swoich "zabawkowych" odpowiedniczek. Firma Mattel od lat nagradza wybitne kobiety tytułem Role Model.

Zaledwie dwa lata temu, w 2024 roku, własną lalkę otrzymała nasza fenomenalna sprinterka, Ewa Swoboda. Wcześniej do tego elitarnego, "plastikowego" klubu dołączyły dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska, mistrzyni rzutu młotem Anita Włodarczyk oraz Iwona Blecharczyk – słynna "Trucking Girl", która na co dzień kieruje wielkimi ciężarówkami i łamie stereotypy.